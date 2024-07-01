«كواترو» يكشف تفاصيل المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

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تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، يكشف مركز كواترو الرياضي تفاصيل النسخة السابعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية «خليجية كواترو» الذي يقام في الفترة من 5 حتى 11 يوليو الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده في الخامسة مساء «الثلاثاء» في قاعة المؤتمرات بمركز شباب عجمان في منطقة مشيرف.

ويتضمن المهرجان بطولة كروية لأكاديميات كرة القدم من مختلف الدول الخليجية الشقيقة لثلاث فئات سنية، بطولة تحت 12 سنة مواليد 2012/2013، وبطولة تحت 14 سنة مواليد 2010/2011، إضافة إلى بطولة تحت 16 سنة مواليد 2008/2009 والتي تقام لأول مرة، وسيتم تقسيم فرق كل فئة سنية إلى مجموعتين، ويقضي نظام البطولة بإقامة المباريات بنظام المجموعات دوري من دور واحد، حيث يتأهل من كل مجموعة فريقين إلى الدور نصف النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

كما يتضمن معسكراً تدريبياً لجميع الفرق المشاركة للإعداد للموسم الرياضي الجديد عبر إجراء التدريبات بشكل يومي صباحاً ومساءً طوال فترة المعسكر في مرافق مركز كواترو الرياضي التي توفر 4 ملاعب جاهزة وصالة مغطاة مكيفة مجهزة للتدريبات ومعدات حديثة.

ويشتمل المهرجان على بطولة تنافسية خاصة بالمهارات الكروية تقام على هامش المهرجان الكروي، يستعرض فيها اللاعبون مهاراتهم وإبداعاتهم الكروية، إلى جانب بطولة للألعاب الإلكترونية «بلاي ستيشن» وهي بطولة ترفيهية تقام لأول مرة، حيث سيتم تخصيص الفترة الصباحية لإجراء التحديات الإلكترونية بين الفرق المشاركة في البطولة بفئاتها المختلفة، إضافة إلى جلسة حوارية للاعبين، ودورة تدريبية للمدربين والإداريين، ومجلس رياضي خليجي على هامش الفعاليات، ورحلات ترفيهية لجميع الفرق المشاركة في المهرجان.

وسيتم من خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمهرجان الكروي، بإعلان جدول فعاليات المهرجان، وتسمية الفرق المشاركة في بطولة كرة القدم بفئاتها السنية المختلفة، وشرح نظام البطولة، إلى جانب إجراء مراسم القرعة للفرق المشاركة، وإعلان الشركات الرئيسية الراعية للحدث.

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