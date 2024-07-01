بطولة الديار العربية.. منتخب الإمارات للشباب يواجه نظيره الأردني في نصف النهائي

المصدر: البيان

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يواجه منتخبنا الوطني الإماراتي للشباب لكرة القدم شقيقه الأردني في نصف نهائي بطولة الديار العربية مساء يوم الأربعاء المقبل على إستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية. وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

واختتم أبيض الشباب الدور الأول للبطولة متصدراً للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع منتخب سوريا (الثاني) وله نفس عدد النقاط، يليهما منتخب فلسطين (الثالث) وله 4 نقاط، ثم البحرين (الرابع) وفي رصيده نقطة واحدة.

وكان منتخبنا للشباب ضمن التأهل للدور الثاني للبطولة بعد فوزه في الجولتيتن الأولى والثانية على البحرين (3-1) وسوريا (3-0) على التوالي، وقبل ختام دور المجموعات بمباراة واحدة. وخسر أبيض الشباب من منتخب فلسطين مباراته الأخيرة في دور المجموعات بهدف دون رد.

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