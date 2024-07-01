موسى عباس: 4 أيام لا تكفي لإعداد «الأبيض»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وصف الدكتور موسى عباس خبير كرة القدم والباحث الرياضي، المجموعة الأولى للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بـ «الجيدة»، والتي يتنافس من خلالها منتخبنا الوطني مع منتخبات إيران، وقطر بطلة كأس آسيا 2023، وأوزبكستان، وقيرغيزستان وكوريا الشمالية، سعياً للظهور في مونديال كندا والمكسيك والولايات المتحدة 2026، مؤكداً أن فترة إعداد «الأبيض» قبل مواجهتي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، والتي لا تتجاوز 4 أيام غير كافية، وطالب من خلال «البيان» مسؤولي اتحاد الكرة بالجلوس مع البرتغالي باولو بينتو، والاتفاق على تعديل برنامج الإعداد، بالتنسيق مع رابطة المحترفين، والاكتفاء بخوض جولتين فقط سواء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أو دوري أدنوك للمحترفين، بما يضمن بداية تجمع منتخبنا في 24 أغسطس المقبل، وتوفير وقت أطول للتجهيز، مع الاستعانة باللاعبين من أصحاب الخبرات الدولية الكبيرة مثل بندر الأحبابي وعلي مبخوت.

وقال: «للمرة الأولى نبعد عن كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان والسعودية في التصفيات المؤهلة للمونديال، واعتبر أن المجموعة الأولى التي يتنافس فيها منتخبنا جيدة، فيما تأكد وجود منتخب عربي واحد على الأقل من قارة آسيا من خلال المجموعة الثانية التي ضمت كوريا الجنوبية في مواجهة خمسة منتخبات عربية من غرب آسيا، وهي العراق، الأردن وصيف بطل كأس آسيا 2023، عمان، فلسطين والكويت، في حين، تتنافس السعودية في المجموعة الثالثة القوية للغاية، بعدما ضمت منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين وإندونيسيا، وستكون فرصة تأهل «الأخضر» غاية في الصعوبة».

فرصة جيدة

واعتبر الدكتور موسى عباس، أن فرصة منتخبنا جيدة في التأهل عن المجموعة الأولى، بشرط توفير الإعداد الجيد، ولا يقتصر كما يتردد على حوالي 4 أيام قبل مواجهتنا الأولى أمام مستضيفنا منتخب قطر يوم 5 سبتمبر المقبل، وأوضح: أمامنا فرصة لتوفير فترة إعداد جيدة لمنتخبنا، لأننا لم نعلن حتى الآن رسمياً، جدول مباريات المسابقات في الموسم الجديد، وما يتردد عن خوض الأندية جولتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومثلهما في دوري أدنوك للمحترفين، ثم تجمع المنتخب في نهاية أغسطس المقبل، لن يكون كافياً، وأتمنى أن تخوض الأندية جولتين في الكأس أو الدوري، ويبدأ التجمع بحد أقصى يوم 25 أغسطس، لتكون هناك فرصة أسبوعين تقريباً، لتحضير «الأبيض»، قبل لقاء قطر، مع توفير مباراة ودية للمنتخب أمام منتخب خليجي».

وأضاف: تنتظرنا مواجهتان من العيار الثقيل في بداية التصفيات أمام المنتخبين القطري والإيراني، والاثنين يمتلكان خبرات كبيرة على الصعيد القاري، وخصوصاً قطر التي تمتلك مجموعة متجانسة تلعب مع بعضها البعض منذ سنوات طويلة، وشاركوا قبل عامين في المونديال، ومواجهة المنتخبين تتطلب التحضير بالقدر الكافي والجيد، وكنت أفضل اللعب مع منتخبات أقل في المستوى في الجولات الأولى من التصفيات، خصوصاً وأن الموسم المحلي سيكون في بدايته، ولا يكفي بالوصول إلى كامل الجاهزية البدنية والفنية، ونظام التجمعات القصير بشكل عام، لا يصلح مع «الأبيض»، لأن اللاعبين الدوليين يحتاجون إلى المزيد من الوقت للانسجام والتعرف بشكل جيد على فكر بينتو، لأنه ليس لدينا محترفون في الخارج يمكن لمدرب المنتخب أن يستدعيهم وهم في كامل الجاهزية قبل أيام قليلة من مواجهات التصفيات».

مصلحة

وأكد الدكتور موسى عباس أن الجميع مطالب بوضع مصلحة المنتخب الوطني في المقام الأول للوصول إلى نهائيات كأس العالم، وقال: «طموحات منتخبات المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية، ستكون أكبر، ما يزيد صعوبة مشوار منتخبنا المقبل، وبينتو لم يواجه منتخبات قوية إلا في نهائيات كأس آسيا في قطر 2023، ووقتها واجه منتخبنا صعوبات كبيرة في مبارياته باستثناء مباراته مع هونغ كونغ، ولذا من الضروري الجلوس مع المدرب، ومناقشة أفكاره لتجهيز اللاعبين، والاتفاق على طريقة تضمن التحضير الجيد من خلال معسكر مغلق وطويل للاعبين قبل خوض جولة أو جولتين في التصفيات الآسيوية».

واختتم قائلاً: «كما يجب على الجهاز الفني للمنتخب، الاستعانة بلاعبين من أصحاب الخبرات مثل بندر الأحبابي وعلي مبخوت، لأن أغلب لاعبي المنتخب الحاليين، لا يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم، ومنهم المهاجم سلطان عادل، الذي رغم تألقه مع «الأبيض»، لكنه لم يكن يلعب أساسياً مع كلباء في الموسم الماضي، ولا أعتقد أن أغلب الدوليين سيشاركون كأساسيين في مباريات أنديتهم في بداية الموسم، وبالتالي لن تكفي متابعة معسكرات الأندية الخارجية والمباريات الودية والرسمية، لتقييم اللاعبين المختارين لقائمة منتخبنا لخوض التصفيات الآسيوية، والحمد لله أننا لم نضع جدول مباريات المسابقات المحلية حتى الآن، ومن ثم هناك فرصة لوضع جدول مباريات جيد لخدمة المنتخب، وحتى لا تكون هناك تأجيلات في المباريات المحلية للأندية».

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