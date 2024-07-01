4 مباريات ودية للوحدة في معسكر صربيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حدد نادي الوحدة برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم تحضيراً للموسم الجديد 2024 - 2025، الذي ينطلق أغسطس المقبل. ويبدأ الفريق الأول للعنابي تجمعه الجمعة المقبل بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين على مدار يومين، بينما تحدد يوم 7 يوليو موعداً لسفر الفريق إلى صربيا لإقامة المعسكر الخارجي استعداداً للموسم، على أن تعود البعثة يوم 2 أغسطس المقبل.

ويخوض الوحدة في صربيا 4 مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً قبل العودة لاستكمال التحضيرات داخل الدولة.

وتكثف إدارة شركة الكرة مساعيها لإنهاء ملف المدير الفني لتولي مهمة قيادة الفريق الأول خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش، ودرست إدارة الشركة العديد من السير الذاتية لمدربين من أجل التعاقد مع أحدهم مع بروز عدد من الأسماء، أمثال إدوارد يوردانيسكو، مدرب منتخب رومانيا في كأس الأمم الأوروبية، ولكن ما زالت الأمور لم تحسم بعد بخصوص المدير الفني في ظل وجود أسماء أخرى، في حين لم يتم التوصل لاتفاق مع مدرب الفريق السابق خافيير أغيري، الذي كان مرشحاً للعودة للعنابي.

كما تسعى إدارة الوحدة إلى ضم عناصر جديدة والتركيز في تعاقداتها مع اللاعبين المقيمين بصورة أكبر، خاصة مع رحيل عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم الأخير، حيث رحل القائد إسماعيل مطر للاعتزال، والبرازيلي آلان ماركيز، وفارس جمعة وخالد بطي ومحمود خميس، والروسي باكاييف، وعبدالرحمن صالح، إلى جانب عبدالله الكربي.

وكان الوحدة حسم صفقتين عقب نهاية الموسم الأخير في انتظار إعلانه الرسمي عن تعاقداته الجديدة، بضم الصربي ساشا إيفكوفيتش، مدافع بني ياس، والنيجيري فافور أغبو «19 عاماً» في فئة المقيمين، كما اقترب العنابي من ضم النيجيري فيليب أوتيلي، لاعب كلوج الروماني، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه لارتداء قميص الفريق الموسم المقبل، بانتظار حسم الصفقة بصورة نهائية.

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