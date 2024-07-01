الشارقة يعتمد مواعيد الإعداد للموسم الجديد

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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اعتمد ‏الشارقة برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد الذي يبدأ بالتجمع الداخلي في الخامس من يوليو الجاري، وتتخلله الفحوص الطبية، كما تحدد موعد مغادرة البعثة للمعسكر الخارجي في دولة النمسا في العاشر من الشهر ذاته.

وسيكون المعسكر على مرحلتين ويمتد حتى الثالث من أغسطس المقبل، على أن ‏يواصل الفريق تحضيراته الداخلية بعد العودة إلى الشارقة حتى موعد بداية الاستحقاقات في منتصف أغسطس. وتمت الترتيبات لخوض 5 مباريات ودية في معسكر النمسا مع احتمال خوض مباراة ودية بعد العودة في التجمع الداخلي بالشارقة.

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