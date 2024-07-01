البرتغالي باولو سوزا مدرباً لشباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي باولو سوزا (53 عاماً)، لقيادة الإدارة الفنية للفريق الأول في الموسم الجديد 2024-2025. وبدأ باولو سوزا مسيرته في بنفيكا عام 1989، ومثل سبورتنج لشبونة، كما لعب لأندية يوفنتوس، بوروسيا دورتموند، انتر ميلان، بارما، باناثينايكوس وإسبانيول، ومثل منتخب البرتغال الأول في 51 مباراة من 1991 إلى 2002 عندما أعلن الاعتزال.

واتجه سوزا إلى العمل في مجال التدريب بداية من منتخب البرتغال تحت 16 سنة، وتضمنت مسيرته أيضاً، العديد من المحطات التدريبية المهمة، وأبرزها كوينز بارك رينجرز، ليستر سيتي، بازل، فيورنتينا، بورود، ومنتخب بولندا في بطولة أمم أوروبا 2020.

على جانب آخر، يكشف شباب الأهلي عن برنامج استعداده للموسم الجديد، ويبدأ اليوم الإثنين، بإجراء الفحوص الطبية، على أن يغادر الفريق الخميس المقبل، إلى معسكره الخارجي في النمسا حتى 25 يوليو المقبل، ويعود بعدها إلى دبي قبل السفر إلى إيران للقاء سابهان 6 أغسطس المقبل، في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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