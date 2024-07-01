النصر يودع خالد جلال بعد 9 مواسم مع الفريق

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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ودع النصر لاعبه خالد جلال بنهاية عقده مع الفريق رسمياً أمس وذلك بعد 9 مواسم قضاها اللاعب في قلعة العميد، حيث انضم جلال إلى العميد قادماً من الوحدة في موسم 2015 ـ 2016 واستمرت تجربته مع الفريق حتى الموسم الماضي، باستثناء موسم 2020 ـ 2021 لعب خلاله مع خورفكان معاراً من النصر.

ونشر النصر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «شكراً خالد جلال» يتضمن أجمل اللحظات التي عاشها اللاعب مع الفريق أبرزها الهدف الثالث الذي سجله في الدقيقة 112 في شباك شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي. وشارك خالد جلال في 21 مباراة في الموسم الماضي مع النصر منها 14 في دوري أدنوك للمحترفين ومباراتين في كأس رئيس الدولة ومباراة واحدة في مسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي.

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