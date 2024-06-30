«الأبيض» يخسر أمام فلسطين في غرب آسيا للشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسر منتخبنا الوطني للشباب أمام منتخب فلسطين بهدف دون مقابل سجله اللاعب أيسم ضراغمة في الدقيقة 74 من عمر مباراتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة "الديار العربية"، النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للشباب.

ولم تكن خسارة "الأبيض" مؤثرة اليوم، بعدما حسم تأهله للقاء المنتخب الأردني في الدور قبل النهائي الأربعاء المقبل، بوصوله إلى 6 نقاط بفوزه في الجولتين الأولى والثانية بالترتيب على البحرين وسوريا 3-1 و3-0.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز