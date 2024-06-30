شباب الأهلي يلتقي سباهان في أولى مبارياته الرسمية 6 أغسطس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يخوض شباب الأهلي رسمياً، أولى مبارياته في الموسم الجديد يوم 6 أغسطس المقبل، عندما يحل ضيفاً على سباهان الإيراني في استاد نقش جهان، ضمن الدور الأول من الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة، ويتأهل الفائز من المباراة للقاء مستضيفه الغرافة القطري يوم 13 من الشهر نفسه، في استاد البيت، في الدور الثاني للملحق، ويصعد الفائز للانضمام إلى الدور الرئيس للبطولة.

ومن المقرر أن يبدأ شباب الأهلي التجمع مبكراً مطلع يوليو المقبل، لبدء الفحوصات الطبية للاعبين، والتدريب على ملعبه في دبي قبل السفر إلى معسكر خارجي ينتظر حسم ترتيباته خلال الساعات القليلة القادمة، مع وصول المدرب الجديد لقيادة الفريق.

من ناحية أخرى، تقدم نادي الاستقلال الإيراني بطلب إلى نادي شباب الأهلي، لاستعارة لاعبه الإيراني مهدي قائدي (25 عاماً)، مع أحقية الشراء بنهاية موسم الإعارة، بعدما سبق ولعب قائدي مع الاستقلال على سبيل الإعارة موسم 2022-2023، ولعب قائدي مع كلباء على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، ودفع تألقه مع «النمور» إلى طلب كلباء تمديد فترة الإعارة للموسم الجديد، وتنظر إدارة شباب الأهلي حالياً في الطلبين للمفاضلة بينهما واختيار الأنسب للنادي واللاعب.

تعزيزات

وعلى جانب آخر، استقبل نادي بوتافوجو البرازيلي، تعزيزاته الأولى للموسم الجديد في إسباكو لونير، بخضوع لاعبيه آلان ماركيز وإيغور جيسوس لاعبي الوحدة وشباب الأهلي بالترتيب في الموسم المنتهي، لفحوصات طبية في خطوة روتينية للاعبين قبل بداية الموسم، حيث يبدأ عقد اللاعبين مع النادي البرازيلي بعد غد، وانضم اللاعبان إلى بوتافوجو بعد استمتاعهما بإجازاتهما في البرازيل، حيث قضى ماركيز إجازته في ريو دي جانيرو، وإيغور في كويابا.

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