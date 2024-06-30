«الآسيوي»: بينتو قادر على قيادة «الأبيض» إلى المونديال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، يأمل أن يستفيد «الأبيض» بشكل كامل من العدد المتزايد من المقاعد المؤهلة لنهائيات كأس العالم، عندما يتنافس ضمن المجموعة الأولى في الطريق إلى مونديال 2026.

وأشار الاتحاد القاري في تقرير خاص عن «الأبيض»، إلى أن الفرصة متاحة أمام بينتو لقيادة «الأبيض» إلى المونديال مع زيادة مقاعد آسيا المؤكدة إلى 8 مقارنة بـ4 فقط خلال نسخة قطر 2022، ويعتقد بينتو (55 عاماً)، أن منتخبنا يمكنه إنهاء انتظاره الطويل للظهور الثاني في البطولة العالمية، بعد ظهوره لأول مرة في نسخة إيطاليا 1990.

ونشر الاتحاد تصريحاً للمدرب البرتغالي، قال فيه: «سيكون الأمر صعباً بالنسبة لنا بسبب قوة المنافسين، ومن الناحية اللوجستية، ليست الأمور سيئة لنا، وهذا مهم لأن لاعبينا في بعض الأحيان ليسوا معتادين على السفر الطويل كثيراً، ولذلك لا نحتاج إلى أي تكيفات».

وأضاف: «الهدف هو الوصول إلى نهائيات كأس العالم، ويجب أن نفكر فيما يمكننا القيام به للوصول إلى هذا الهدف،،ونعلم أن الفرصة أكبر من ذي قبل، ولكنها ليست لنا فقط، بل لكل المنتخبات، وأوزبكستان، على سبيل المثال، تفكر مثلنا، وحتى قطر التي شاركت في نهائيات كأس العالم الأخيرة كدولة مستضيفة، والمهم للإمارات دخول المنافسات بقوة عندما تفتتح مشوارها في المجموعة الأولى بمواجهة قطر بطلة كأس آسيا يوم 5 سبتمبر المقبل، وعلينا التحلي بالصبر، لأن أول مباراتين ستكونان صعبتين، لكننا سنبذل قصارى جهدنا، وسنكون قادرين على المنافسة بكل قوة».

ونوه الاتحاد الآسيوي إلى أن بينتو يعرف ما يتطلبه الأمر لتدريب فريق من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم، وذلك بعد أن قاد كوريا الجنوبية في نسخة 2022، وإلى أن المقاعد الإضافية لقارة آسيا للبطولة المقبلة، تعني أن المدرب البرتغالي يمكنه أن يحلم بالظهور الثاني على التوالي على الساحة العالمية.

وأشار الاتحاد، إلى أن صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث يضمنان التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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