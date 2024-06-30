أغوديلو: النصر خرج بدروس مستفادة من الموسم الماضي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الكولومبي كيفن أغوديلو، لاعب النصر، أن فريقه خرج بعدة دروس مستفادة من الموسم الماضي ستساعده على تقديم مستويات أقوى في الموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أن فرص النصر كبيرة للمنافسة على اللقب بشرط مواصلة الأداء نفسه والعروض الجيدة التي قدمها في الأشهر الـ6 الأخيرة، واصفاً موسم النصر بالناجح قياساً على البداية غير الموفقة للفريق في الدوري خلال الدور الأول عندما تكبد بعض الهزائم التي أبعدته عن المنافسة مبكراً، مؤكداً أن الانطلاقة القوية والناجحة في الجولات الأولى من شأنها أن تضع النصر في قلب المنافسة.

وأنهى «العميد» موسمه في المركز السادس بـ39 نقطة محققاً 11 انتصاراً و6 تعادلات وخسر 9 مباريات، كما بلغ نهائي كأس رئيس الدولة قبل أن يخسر اللقب أمام الوصل برباعية نظيفة.

وبالرغم من عدم التعويل عليه ضمن القائمة الأساسية للفريق منذ قدوم المدرب شرودر إلا أن أغوديلو احتل المركز الثاني في ترتيب اللاعبين أصحاب المراوغات الناجحة متساوياً مع سيكوبابا، لاعب البطائح، بـ 58 مراوغة، وجاء خلف لاعب الجزيرة نيسكينز كيبانو صاحب المركز الأول بـ60 مراوغة.

وانضم أغوديلو للنصر في بداية الموسم الماضي، قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي الذي لعب له لمدة 3 مواسم بعد تجربتين مع ناديي فيورنتينا وجنوى الإيطاليين، لكنه بدأ مسيرته بنادي بوغوتا الكولومبي في موسم 2017–2018، وشارك مع العميد في 29 مباراة في الموسم الماضي في مختلف المسابقات سجل فيها 6 أهداف وصنع 3 أهداف في الدوري.

وأوضح أغوديلو، المرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو 2026، أن الموسم الماضي كان صعباً على الفريق، لا صسيما في نصفه الأول، حيث لم تسر الأمور مثلما كان يشتهي هو وزملاؤه قبل أن يأتي المدرب الهولندي ألفريد شرودر ويغير مسار الفريق 180 درجة، وقال: لم نتمكن من الفوز بلقب رغم أننا كنا قريبين من تحقيق ذلك في مسابقة كأس رئيس الدولة، كنا نريد إحراز الكأس من أجل جمهورنا، لكننا لم نتمكن من ذلك، حاولنا كثيراً وبذلنا قصارى جهودنا، لكن الحظ لم يقف إلى جانبنا في المباراة، والآن يتعين علينا أن ننظر إلى المستقبل، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق الأفضل في الموسم المقبل، ونطلب من جمهورنا أن يثق فينا ويواصل دعمه لنا، ونعدهم بمواصلة القتال حتى نحقق تطلعاتهم، لقد رسموا أجمل اللوحات التشجيعية في الموسم الماضي ووقفوا إلى جانبنا في أصعب الأوقات، نشكرهم على كل ما قاموا به من أجلنا.

وصرح أغوديلو أنه وأسرته سعداء بالعيش في دبي، وأن زوجته تحاول دائماً تذوق أشهر الأطباق وأكثرها تنوعاً في العالم على أيدي مجموعة من أمهر الطهاة العالميين الذين اختاروا افتتاح مطاعمهم الشهيرة في دبي، سواء المطاعم التي تقدم الطعام الآسيوي، مثل الفيتنامي والياباني والكوري، أو الأوروبي مثل الإيطالي والفرنسي، وحتى الطعام اللاتيني، بما فيها المطاعم الكولومبية والبرازيلية. وأضاف: أقضي مع عائلتي الصغيرة أوقاتاً ممتعة والاستمتاع بالحياة الهادئة والآمنة في دبي، وأتمنى أن أستمر في اللعب في النصر أطول فترة ممكنة.

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