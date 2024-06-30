الجزيرة الحمراء والتعاون يعتذران عن عدم المشاركة في «الهواة»

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

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قدم كل من فريقي الجزيرة الحمراء والتعاون اعتذارهما إلى اتحاد كرة القدم، بعدم اعتمادهما ضمن رزنامة مسابقات الموسم الكروي المقبل 2024 - 2025، في وقت لم تتضح فيه الرؤية بخصوص أندية مسافي والعربي ومصفوت وذلك بشأن المشاركة من عدمها في دوري الدرجة الأولى «الهواة» الموسم المقبل، وهي الأندية التي كانت تتلقى دعماً شهرياً يقدر بنحو 200 ألف درهم من اتحاد الإمارات لكرة القدم لكن هذه الإعانة ستتوقف بعد قرارات ورشة اتحاد الكرة قبل أيام. وعلمت «البيان» أن آخر يوم لتسجيل الأندية لدى اتحاد الكرة هو اليوم الأحد.

ويأتي القرار بعدم المشاركة لثنائي إمارة رأس الخيمة وهما «الجزيرة الحمراء» و«التعاون» بسبب الضائقة المالية، التي تعاني منها الأندية والتي انضمت إلى نادي الرمس الذي أعلن انسحابه قبل نهاية الموسم الماضي بخمسة أسابيع.

مخالفات

وكانت ورشة اتحاد الكرة التي انعقدت قبل أيام قد خصصت مبلغاً مالياً للبرنامج تصل قيمته الإجمالية إلى 17.5 مليون درهم سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، ويضم البرنامج ثلاثة بنود رئيسية، أولها الترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، حيث سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب من المركز الأول حتى المركز الأخير، كما تم إعفاء جميع أندية دوري الدرجة الأولى من الغرامات المتراكمة عليها من المواسم الماضية والتي تبلغ 5 ملايين درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ومنحها الفرصة للتحضير المناسب للموسم الرياضي الجديد.

اعتذار

من جهته، قدم مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء اعتذاره عن المشاركة في دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الجديد 2024-2025، وجاء قرار الانسحاب من منافسات الموسم المقبل بالإجماع بعد اجتماع عقده النادي برئاسة سيف بن قضيب الزعابي رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء، وأكد الزعابي في تصريح لـ«البيان»، أن مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء يقدم الشكر إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على دعمه المتواصل وجهوده في تطوير مسابقات الاتحاد، لافتاً إلى أن قرارات ورشة اتحاد الكرة التي أقرها قبل أيام بتوزيع مكافآت ودعم الأندية حسب المراكز وذلك مع نهاية كل موسم يشكر عليها، لكنها من وجهة نظري لا ترتقي إلى تحقيق الأهداف والطموحات في ظل حاجة أنديتنا إلى مبالغ تشغيلية شهرية لتسيير أمور الفريق الأول وتغطية تكاليفه والتزاماته طيلة الموسم الرياضي، وأضاف الزعابي: ربما تحتاج هذه الأندية إلى هذه الأموال قبل بدء الموسم وليس مع نهاية المسابقة، موضحاً أن دوري الدرجة الأولى يستمر لنحو 10 أشهر فمن أين يتم تسيير الأمور الفنية واللوجستية في النادي من تعاقدات مع اللاعبين والأجهزة الفنية وكذلك المعسكرات.

خدمات

وأشار الزعابي إلى الدور الاجتماعي والرياضي والثقافي الذي تقوم به الأندية إلى جانب تقديم خدمات مجتمعية لا تقدر بثمن كما أن الأندية تخدم شريحة كبيرة من الشباب والناشئين وهي المتنفس الوحيد لهم وليس من العدل أن تغلق أبوابها لتضرر شريحة كبيرة من رواد هذه الأندية التي تعد ركناً من أركان دوري الدرجة الأولى.

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