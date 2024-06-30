«أبيض الشباب» يطمح إلى العلامة الكاملة في «غرب آسيا»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مع منتخب فلسطين في العاشرة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة «الديار العربية»، النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للشباب، ويلعب في التوقيت نفسه، منتخبا سوريا والبحرين باستاد نادي عكاظ.

ويسعى منتخبنا إلى إنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة، بعدما حسم تأهله إلى الدور قبل النهائي، بفوزه في الجولتين الأولى والثانية بالترتيب على البحرين وسوريا 3 - 1 و3 - 0، ليعتلي قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما حلت سوريا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد فوزها في الجولة الأولى على فلسطين 4 - 2، وتتشارك البحرين وفلسطين المركز الثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بعد تعادلهما في الجولة الثانية 1-1.

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