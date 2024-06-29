"الأبيض" يهزم سوريا ويتصدر المجموعة الثالثة لبطولة غرب آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز منتخبنا الوطني للشباب على نظيره منتخب سوريا بثلاثية نظيفة، في مباراتهما على ملعب إستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة "الديار العربية"، النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للشباب، والتي شهدت اليوم أيضاً، تعادل منتخبي البحرين وفلسطين 1-1، ضمن المجموعة نفسها.

وسجل لمنتخبنا الوطني حازم عباس في الدقيقة 22، ومحمد المنصوري في الدقيقة 28، وعيد الحمادي في الدقيقة 72، ليرفع "الأبيض" رصيده إلى 6 نقاط، وينفرد بصدارة المجموعة بعد فوزه في الجولة الأولى على المنتخب البحريني 3-1، فيما حل منتخب سوريا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفوزه في الجولة الأولى 4-2 على المنتخب الفلسطيني، الذي تشارك المركز الثالث مع المنتخب البحريني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وتغلب الحذر على الأداء في بداية المباراة حتى الدقيقة 22، عندما سدد حازم عباس كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، مسجلاً هدفاً لمنتخبنا الوطني، وتحرر بعدها المنتخب السوري من أدائه الدفاعي، واستفاد محمد المنصوري من خطأ دفاعي سوري، وسدد كرة مباشرة مسجلاً الهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة 28، وعزز عيد الحمادي تقدم منتخبنا بهدف ثالث في الدقيقة 72، بعد تمريرة انفرد على أثرها بالحارس مكسيم صراف، وسددها قوية في الزاوية البعيدة للمرمى السوري.

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