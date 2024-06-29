النصر يخوض 3 تجارب ودية في معسكر هولندا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف فريق النصر، عن خوض 3 تجارب ودية ضد أندية هولندية خلال معسكره الخارجي المقرر في هولندا من 8 إلى 29 يوليو المقبل ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2024 – 2025. ويواجه العميد في المباراة الأولى المقررة 14 يوليو فريق ان ايه سي بريدا، ثم 20 يوليو نادي غرافشاب، والمباراة الثالثة 27 يوليو.

ويجري لاعبو النصر الفحوصات الطبية أيام 5 و6 و7 يوليو المقبل قبل مغادرة الفريق إلى هولندا 8 من الشهر نفسه، فيما ستكون العودة إلى دبي 29 يوليو، ثم يواصل الفريق تدريباته في مقر النادي استعداداً لخوض الجولة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي 17 أو 18 أغسطس المقبل.

وتعمل إدارة النصر حالياً على استكمال بعض التعاقدات على مستوى اللاعبين الأجانب والمقيمين قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي.

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