«دبي آيريش» إلى عالمية الناشئين في فرنسا

المصدر: دبي - البيان

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تأهل الفريق الأيرلندي «دبي آيريش» لفئة تحت 10 سنوات إلى كأس أوروبا لكرة قدم الصالات التي تقام في ستراسبورغ بفرنسا يناير المقبل، بعد فوزه بالمركز الأول في منافسات بطولة «كأس مينا» الدولية لكرة قدم الصالات للناشئين لفئتي 10 و12 سنة، التي أقيمت بدعم من مجلس دبي الرياضي في نادي الوصل. وتأتي البطولة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية ودعمها.

شارك في البطولة 24 فريقاً من داخل وخارج الدولة، من أبرزها أكاديميات أياكس أمستردام في دبي، ونادي السيب من عمان، والبحرين لكرة قدم الصالات، ومانشستر سيتي دبي، ومانشستر سيتي أبوظبي، والخليج، وجوبرو الرياضية، وريدز، وجوجا بونيتو، وأندية أزول، وإمباير، والنادي الأيرلندي لكرة القدم بدبي.

وقال كريس براون مؤسس بطولتي كأس مينا لكرة القدم، ولكرة الصالات: «كانت بطولة مينا الأولى لكرة الصالات ناجحة بمشاركة 24 فريقاً من فئتين عمريتين وأندية من سلطنة عمان والبحرين وخورفكان وأبوظبي بالإضافة إلى دبي».

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