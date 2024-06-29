حمدان بن مبارك: حريصون على دعم نجاح منتخباتنا وتطوير المسابقات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في اجتماعها أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، مقترحات تعديل النظام الأساسي، ومقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي، كما تم اعتماد تشكيل اللجان القضائية والهيئات التحكيمية للاتحاد للموسم الجديد.

وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بمناسبة اجتماع الجمعية العمومية العادية، بالشكر الجزيل للقيادة على اهتمامها المتواصل بالنشاط الرياضي بكل تخصصاته، وثمن الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين.

ودعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، إلى مضاعفة العمل والعطاء والمبادرات، التي من شأنها خلق بيئة تحفز على تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن موسم 2023 ــــ 2024 كان موسماً مميزاً بحصول العين على لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

وأضاف :«أمام عمومية اتحاد الكرة، مسؤوليات كبيرة، لأن طموحات الكرة الإماراتية تكبر كل يوم، والجمهور يتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات»، مؤكداً أن هذه التطلعات تحتاج إلى مواجهة التحديات بالتخطيط السليم والتنفيذ الدقيق، ومواصلة العمل من دون توقف، وقال: تشكيل اللجان القضائية والقانونية، ومراجعة كل التفاصيل الخاصة بالموسم الجديد، أمر ضروري للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المواسم السابقة.

وقال معاليه: منتخباتنا الوطنية تبقى أولوية في برامجنا، وسنبقى حريصين على توفير كل أسباب النجاح لها، خصوصاً المنتخب الوطني الأول، الذي تنتظره مشاركة مهمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما نبذل جهداً كبيراً من أجل تطوير مسابقاتنا المحلية فنياً وتنظيمياً، وتطوير الجوانب الإدارية والقانونية، وسلك التحكيم، والكرة النسائية والشاطئية، وكل حقل يخدم الهدف العام.

وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في الختام، بالشكر والتقدير إلى الأندية والشركاء والجمهور والإعلام على تعاونهم، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد.

ترحيب

وكان عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رحب بالحضور في بداية «العمومية»،متمنياً التوفيق للجميع، والخروج بقرارات تصب في مصلحة الكرة الإماراتية، بينما استعرض محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، جدول الأعمال ثم تم تعيين 3 أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، وهم خلفان الشامسي، (العين)، عبد الناصر الشامسي،( الوصل)، وخميس المزروعي،( الظفرة).

اللجان

وضم تشكيل اللجان القضائية والهيئات التحكيمية للاتحاد في الموسم الجديد، الذي اعتمدته «العمومية» سعيد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط، وحمدة الشامسي نائباً والأعضاء حسن الشيباني، سلمان الطويل وبدر عبدالله خميس، واشتمل تشكيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عائشة الطنيجي رئيساً، وعبدالله الغيلاني نائباً، والأعضاء راشد قاسم وعبدالله الركن وراشد بن سويدان، فيما ضمت غرفة فض المنازعات، علي الحداد رئيساً، وحميد درويش نائباً، والأعضاء حمد الأستاذ، طارق البلوكي، جميل الحارثي، أحمد الشامسي وعائشة الظاهري، وضمت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط صالح الحمراني رئيساً، وفيصل الحداد نائباً، والأعضاء عارف محمود، عمار العليلي وحسين الحمادي، فيما ضمت لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين «غرفة فض المنازعات» أحمد سليمان رئيساً، علي شامس نائباً، والأعضاء عبد العزيز الأبلم، شهاب أحمد وميثاء طالب.

واستعرض الاجتماع تقرير نشاط اتحاد الكرة في الموسم الرياضي 2023 ــــ 2024، الذي شهد مجموعة من الأحداث والفعاليات، وأهمها استضافة كأس العالم للكرة الشاطئية، وتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا، كما تم اعتماد تقرير الحساب الختامي للاتحاد ومدققي الحسابات، وتم اعتماد مقترحات تعديل النظام الأساسي، ومقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي، واعتماد اللجان القضائية والهيئات التحكيمية والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 3 لسنة 2023.

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