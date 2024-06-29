رياضيون: قرار «الامتياز الرياضي» لاتحاد الكرة أنصف «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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قوبلت قرارات اتحاد الكرة الإماراتي بشأن برنامج «الامتياز الرياضي» ويخصص من خلاله 17 مليوناً و500 ألف درهم لدعم أندية الدرجة الأولى، بسعادة بالغة وسط عدد من قيادات أندية دوري الدرجة الأولى «الهواة»، التي رحبت بقرارات الاتحاد التي تم الإعلان عنها خلال الورشة التي أقامها الاتحاد قبل يومين وأسفرت عن قرارات ومقترحات مهمة تنصب في مصلحة تطوير دوري الدرجة الأولى.

من جانبه، رحب ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، بتوجه مجلس إدارة اتحاد الكرة وخططه الجديدة من أجل الارتقاء بمنظومة دوري الدرجة الأولى، وقال: لأول مرة نرى خطه متكاملة لدعم أندية «الهواة» مجتمعة، مشيراً إلى أن الدعم يكون له دور كبير في تطوير المنظومة الكروية، فضلاً عن كونها تقرب الفجوة ما بين أندية الأولى ودوري المحترفين وأيضاً يساعد الدعم في الأندية ويطورها ويشجعها لتقديم نماذج جيدة سواء فنية أو كروية أو حتى على مستوى العمل الإداري في كل نادٍ، وأضاف: نحن في نادي الفجيرة نبارك هذه الخطوة ونشيد بها ونتمنى أن يكون لها مردود إيجابي ويتم دراستها جيداً خلال الفترة المقبلة.

بدوره، ثمن عبدالكريم محمد الزرعوني، أمين السر العام بنادي العربي، القرارات، مشيراً إلى أن إسقاط المخالفات وإعفاء الأندية من الديون خلال الموسم الأخير يعتبر حجر الزاوية في هذه القرارات، لافتاً إلى أن الإعانة ستستفيد منها كافة الأندية عكس ما كان يحدث في السابق باستفادة 4 أندية فقط، ولكن من خلال القرارات الجديدة سيخصص الدعم لكافة الأندية بناء على ترتيبها في الموسم الكروي، ولذلك يجب على أندية الأولى مراجعة حساباتها وإيجاد موارد أخرى ذاتية وطرق بديلة للدعم خلال الموسم، وذلك لتسيير أمورها لمواكبة التطور القادم إذا أخذنا في الاعتبار بأن صرف الاستحقاقات من قبل الاتحاد سيكون مع نهاية كل موسم.

من جهته، أوضح جمال الحساني، المحاضر الفني باتحاد الكرة والمدرب السابق للذيد، أن القرارات ستزيد من حرارة التنافس بين أندية دوري الدرجة الأولى، متوقعاً بأن تختفي قاعدة الصاعد هابط بعد إنزال قرارات «الامتياز الرياضي» على أرض الواقع، مشيراً إلى مبلغ 18 مليون درهم ليس بالسهل وسيرفع هذا المبلغ من وتيرة التنافس بين الأندية لحجز مكان لها مع فرق المقدمة لنيل أكبر قدر من الدعم إذا وضعنا في الاعتبار توزيع المبالغ على الأندية التي حسب ترتيبها النهائي في موسم (2024 ـــــ 2025).

على جانب آخر، ذكرت مصادر لـ«البيان» بدخول عدد من أندية الهواة في اجتماعات مغلقة لتحليل القرارات ومدى فائدتها بالنسبة لأنديتهم خصوصاً الأندية التي كانت تتلقى دعماً شهرياً يقدر بنحو 200 ألف درهم إماراتي.

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