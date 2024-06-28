اتحاد الإمارات لكرة القدم يعقد جمعيته العمومية ويعتمد لجانه القضائية وهيئاته التحكيمية

المصدر: البيان

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عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2024 عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وأعضاء الجمعية العمومية.

وفي بداية الاجتماع رحب عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد بالحضور, ناقلاً لهم تحيات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد , ومتمنياً التوفيق للجميع في هذا الاجتماع, والخروج بقرارات تصب في مصلحة الكرة الإماراتية, وتحقق أهدافها وتطلعات جمهورها.

واستعرض محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة جدول الأعمال, والمناداة على الحضور من أجل التأكد من اكتمال النصاب القانوني ، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

بعدها تم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر, وهم : خلفان الشامسي ( ممثل نادي العين ) عبدالناصر الشامسي ( ممثل نادي الوصل ) وخميس المزروعي ( ممثل نادي الظفرة ) ،كما تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 3 لسنة 2023.

واستعرض الاجتماع تقرير نشاط اتحاد الكرة في الموسم الرياضي 2023-2024 والذي شهد مجموعة من الأحداث والفعاليات, أهمها استضافة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية, وتتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، كما تم عرض تقرير الحساب الختامي للاتحاد ومدققي الحسابات واعتماده من الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع اعتماد المقترحات لتعديل النظام الأساسي, وكذلك اعتماد مقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي.

وتم أيضاً اعتماد اللجان القضائية والهيئات التحكيمية لاتحاد الكرة في الموسم الجديد، حيث ضمّت لجنة الانضباط سعيد الحوطي ( رئيساً ) حمدة الشامسي ( نائباً ) والأعضاء حسن الشيباني ، سلمان الطويل وبدر عبدالله خميس ، وضمّت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عائشة الطنيجي ( رئيساً ) عبدالله الغيلاني ( نائباً ) والأعضاء راشد قاسم وعبدالله الركن وراشد بن سويدان ، فيما ضمّت غرفة فض المنازعات علي الحداد ( رئيساً ) حميد درويش ( نائباً ) والأعضاء حمد الأستاذ ، طارق البلوكي ، جميل الحارثي ، أحمد الشامسي وعائشة الظاهري.

وضمّت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط صالح الحمراني ( رئيساً ) فيصل الحداد ( نائباً ) والأعضاء عارف محمود ، عمار العليلي وحسين الحمادي ، فيما ضمّت لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين – غرفة فض المنازعات أحمد سليمان ( رئيساً ) علي شامس ( نائباً ) والأعضاء عبدالعزيز الأبلم ، شهاب أحمد وميثاء طالب.

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