حمدان بن مبارك: حريصون على توفير أسباب النجاح لمنتخباتنا الوطنية ومسابقاتنا المحلية

المصدر: البيان

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تقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على اهتمامها المتواصل بالنشاط الرياضي بكل تخصصاته, وثمّن الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للرياضة والرياضيين.

جاء ذلك بمناسبة اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2024 الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

ودعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى مضاعفة العمل والعطاء والمبادرات, التي من شأنها خلق بيئة تحفز على تحقيق الإنجازات ، مشيراً إلى أن موسم 2023-2024 كان موسماً مميزأ بحصول فريق نادي العين على لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

وأضاف معالي رئيس الاتحاد أن عمومية اليوم أمامها مسؤوليات كبيرة لأن طموحات الكرة الإماراتية تكبر كل يوم, والجمهور يتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات, مؤكداً أن هذه التطلعات تحتاج إلى مواجهة التحديات بالتخطيط السليم والتنفيذ الدقيق ومواصلة العمل من دون توقف.

وأكد أن تشكيل اللجان القضائية والقانونية ومراجعة كل التفاصيل الخاصة بالموسم الجديد أمر ضروري للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المواسم السابقة ولتحسين العمل في المواسم المقبلة.

وقال معالي رئيس الاتحاد "إن منتخباتنا الوطنية تبقى أولوية في برامجنا, وسنبقى حريصين على توفير كل أسباب النجاح لها, خاصة المنتخب الوطني الأول, الذي تنتظره مشاركة مهمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026, كما أننا نبذل جهداً كبيراً من أجل تطوير مسابقاتنا المحلية فنياً وتنظيمياً, وكذلك تطوير الجوانب الإدارية والقانونية ,وسلك التحكيم, والكرة النسائية والشاطئية, وكل حقل يخدم الهدف العام."

وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر والتقدير إلى الأندية والشركاء والجمهور والإعلام على تعاونهم, مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الكرة الإماراتية.

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