بني ياس يخوض 5 مباريات ودية في معسكر صربيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اعتمدت شركة كرة القدم بنادي بني ياس برنامج إعداد الفريق الأول للموسم الجديد 2024-2025 والذي ينطلق يومي 6 و7 يوليو المقبل،وحددت الشركة بالتنسيق مع الجهاز الفني الجديد 5 مباريات ودية لتجهيز الفريق خلال معسكر صربيا الخارجي، بحيث تكون مباريات متدرجة المستوى، أغلبها مع فرق صربية، فيما سيحدد الجهاز الفني عدد المباريات الودية التي سيخوضها بالدولة عقب العودة من المعسكر وقبل بدء الموسم الذي يستهله «السماوي» بمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وكانت الشركة أعلنت عن خوض معسكر إعدادي في صربيا في إطار تحضيرات الفريق للموسم المقبل، إذ يبدأ برنامج الإعداد بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين على مدار يومين، يعقبها تدريبات خفيفة في مقر النادي بالشامخة، قبل السفر إلى صربيا يوم 11 يوليو لبدء المعسكر التحضيري الخارجي والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، على أن يعود الفريق إلى الدولة يوم 29 من الشهر نفسه، تمهيداً لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات داخل الدولة قبل بدء الموسم.

وكان بني ياس قد انتهى من ملف المدير الفني بعد التعاقد مع البرتغالي جواو بيدرو سوزا، الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، ويخوض تجربته التدريبية الأولى في الإمارات، علماً بأنه سبق له خوض تجربة قصيرة مع الرائد السعودي عام 2022، وعمل مدرباً لأندية فاماليكاو البرتغالي منذ عام 2019، وانتقل للعمل مدرباً لنادي بوافيستا البرتغالي في عام 2021، ثم تجربة الرائد السعودي، وعاد مجدداً إلى فاماليكاو قبل الانتقال إلى بني ياس.

وقضى سوزا أكثر سنواته التدريبية في منصب مساعد المدرب في العديد من الأندية الإنجليزية مع إيفرتون وواتفورد وهال سيتي، إلى جانب سبورتينغ لشبونة البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني.

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