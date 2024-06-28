«الأبيض» في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا للمونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عام 2026، والتي جرت في فندق مندارين أورينتال بالعاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، عن تنافس منتخبنا الوطني الأول ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إيران، وقطر بطلة كأس آسيا 2023، وأوزبكستان، قيرغيزستان وكوريا الشمالية، فيما ضمت المجموعة الثانية كوريا الجنوبية في مواجهة خمسة منتخبات عربية من غرب آسيا وهي: العراق، الأردن وصيف بطل كأس آسيا 2023، عمان، فلسطين والكويت، وجاءت المجموعة الثالثة قوية، وضمت منتخبات اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين وإندونيسيا.

ويبدأ منتخبنا الوطني مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 بالحلول ضيفاً على قطر «العنابي» 5 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف منتخب إيران يوم 10 من الشهر نفسه، وكوريا الشمالية يوم 10 أكتوبر، ويغادر لمواجهة أوزبكستان يوم 15 من الشهر نفسه، ويستضيف «الأبيض» نظيريه قيرغيزستان وقطر يومي 14 و19 نوفمبر، ثم يحل ضيفاً على إيران وكوريا الشمالية يومي 20 و25 مارس 2025، ويستضيف أوزبكستان يوم 5 يونيو 2025، ويختتم مشواره في التصفيات بالحلول ضيفاً على قيرغيزستان يوم 10 يونيو 2026.

من جانبه، قال باولو بينتو المدير الفني لمنخبنا الوطني: المهمة صعبة بسبب تميز المنتخبات التي سنقابلها، ومن الناحية اللوجستية فإن الأمور ليست سيئة بالنسبة لنا، وهذا الأمر مهم لأنه أحياناً لا يكون لاعبونا معتادون على السفر لفترات طويلة، ونحن لن نكون بحاجة للتأقلم كثيراً.

بدوره، أكد ياسر سالم، مدير منتخبنا الوطني الأول، صعوبة وقوة جميع مباريات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، مشيراً إلى أن كل المنتخبات التي نجحت في الوصول إلى تلك المرحلة تتميز بالرغبة والتصميم على تحقيق هدفها، والظهور في المونديال، ووصف تلك المنتخبات بـ«صفوة الكرة الآسيوية»، وشدد على ضرورة الاجتهاد والتعامل مع كل المباريات بنفس القدر من الجدية، مع ضرورة استغلال المباريات المقامة على أرضنا، واللعب خارج الدولة حسب قوة المنافس، بما يضمن جمع أكبر عدد من النقاط، والحصول على إحدى البطاقات الـ8 المؤهلة إلى كأس العالم.

يسعى منتخبنا الوطني إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وتأهل مرة واحدة في مونديال إيطاليا عام 1990، وتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، بعدما حسم صدارة المجموعة الثامنة، وضمت إلى جانبه منتخبات البحرين واليمن ونيبال.

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