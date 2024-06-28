«أبيض الشباب» يواجه سوريا في «غرب آسيا» اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يخوض منتخبنا الوطني للشباب مواجهة مهمة أمام منتخب سوريا في العاشرة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، بمدينة الطائف السعودية، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة «الديار العربية»، النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للشباب، ويبحث منتخبنا عن الفوز، للانفراد بصدارة المجموعة، التي تشهد أيضاً مباراة منتخبي البحرين وفلسطين في السادسة مساء، على نفس الملعب، وكان منتخبنا الوطني تمكن من الفوز على المنتخب البحريني بنتيجة 3 - 1، أول من أمس، ضمن المجموعة الثالثة، التي شهدت فوز سوريا على فلسطين 4 - 2، ليتساوى «الأبيض» ونظيره السوري في صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثاني كل من المنتخبين الفلسطيني والبحريني «دون نقاط».

من ناحية أخرى، تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية باستاد نادي عكاظ، وتنطلق الأولى في السادسة مساء، وتجمع المنتخبين العراقي والألباني المشارك في النسخة الحالية بدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا، والثانية في العاشرة مساء، وتجمع منتخبي لبنان والأردن.

وشهدت المجموعة تفوق المنتخب الألباني على المنتخب اللبناني بنتيجة 2 - 0، بملعب نادي عكاظ ضمن المجموعة الثانية، والتي انتهت مباراتها الأخرى بالتعادل السلبي بين الأردن والعراق، لتتصدر ألبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، وتتشارك الأردن والعراق المركز الثاني، ويحتل المنتخب اللبناني المركز الرابع الأخير دون نقاط.

ويشار إلى أن البطولة تقام بمشاركة قياسية وصلت إلى 12 منتخباً، على 3 مجموعات، وتلعب المنتخبات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم 5 يوليو المقبل.

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