الدولي فهد الحوسني ضمن قائمة حكام مونديال كرة الصالات "أوزبكستان 2024"

المصدر: البيان

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اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الإماراتي الدولي فهد بدر الحوسني ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها أوزبكستان خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024.

وستنظم لجنة الحكام في الفيفا دورة تدريبية لجميع حكام البطولة البالغ عددهم 46 حكماً في العاصمة الأوزبكية طشقند للفترة من 4 إلى 13 سبتمبر المقبل، بهدف تحضير قضاة الملاعب لإدارة منافسات البطولة بنجاح.

وهذه المشاركة الثانية للمونديالي فهد الحوسني في بطولة كأس العالم لكرة الصالات، حيثُ كانت مشاركته المونديالية الأولى في نسخة 2021 التي استضافتها دولة ليتوانيا.

كما أدار في شهر إبريل الماضي نهائي بطولة كأس آسيا "تايلاند 2024"، إضافة لحضوره المميز في العديد من التصفيات الآسيوية في أوزبكستان 2017، وفيتنام 2019، وتايلاند 2020، وبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات للسيدات "تايلاند 2018"، إلى جانب مشاركته في بطولة كأس العرب نسختي 2021 و2023 في المملكة العربية السعودية.

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