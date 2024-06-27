ياسر سالم يحدد الإيجابية الأبرز في مجموعة الإمارات في الدور الثالث

المصدر: البيان

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لفت ياسر سالم، مدير منتخبنا الإماراتي، إلى عامل القرب الجغرافي الذي يميز منتخبات مجموعتنا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووقع الأبيض، صاحب التصنيف الرابع، في المجموعة الأولى إلى جانب إيران، وقطر، وأوزباكستان، وقيرغيزستان، وكوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تستهل التصفيات مشوارها في الـ5 من سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تُلعب مواجهات الجولة الثانية بعدها بـ5 أيامٍ فحسب.

وقال سالم، "تتمثل الإيجابية في القرب الجغرافي (بين الدول)، باستثناء كوريا الشمالية، فهي بعيدةٌ نسبيا .. وهذا العامل اللوجستي يعطينا شيئا من الأفضلية".

وعن تقييمه للمجموعة الأولى، أكد سالم، "المجموعة ليست سهلةً، ويجب الاستعداد لها بشكلٍ طيبٍ".

واسترسل الهدّاف السابق، "كل المجموعات غير سهلة، فمما شاهدناه مؤخرا، أغلب المنتخبات الآسيوية متطورةٌ، وبلغت مستوياتٍ جيدةً جدا .. سنواجه صفوة المنتخبات في القارة، وهي المنتخبات الـ18 للدور الثالث من التصفيات، فلا توجد مبارياتٌ سهلةٌ دونما شكٍ، وجميع المباريات صعبة".

وطالب سالم بـ"الاجتهاد، والتعامل مع المباريات بجديةٍ وقتالٍ. يجب استغلال جميع المباريات على أرضنا وبين جماهيرنا، واللعب خارج أرضنا بحسب الخصم لجمع أكبر عددٍ من النقاط".

وسُئل الدولي الإماراتي السابق فيما إذا كانت نتائج المجموعة الأولى قد وافقت توقعاته الشخصية، وتوقعات باولو بينتو، مدرب الأبيض.

وأجاب سالم، "على العكس، كنا نتوقّع الأصعب .. بينتو كان يتوقع الأصعب ليكن جاهزا. يجب الاستعداد لكل المنتخبات، فأغلبها تستطيع خداعك".

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