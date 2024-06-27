منتخب الإمارات في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عام 2026، والتي جرت في فندق مندارين أورينتال بالعاصمة الماليزية كوالالمبور صباح اليوم الخميس، عن تنافس منتخبنا الوطني الأول ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر، أوزبكستان، قيرغيزستان وكوريا الشمالية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق، الأردن، عمان، فلسطين والكويت، والمجموعة الثالثة منتخبات اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين وإندونيسيا.

ومن المقرر أن تتنافس المنتخبات الستة في كل مجموعة بنظام دوري من دورين خلال تصفيات المرحلة الثالثة في الفترة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، لتحجز 6 من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، والتي يتأهل إليها صاحبي المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة، ويتم تقسيم تلك المنتخبات على مجموعتين تضم كل منها 3 منتخبات، وتلعب فيما بينها دوري من دور واحد، ويتأهل منهم صاحبي المركز الأول إلى المونديال، فيما يخوض صاحبي المركز الثاني مباراتين ذهاب وعودة، ويحصل الفائز بمجموع المباراتين على فرصة المنافسة على مقعد إضافي للقارة الآسيوية في المونديال من خلال الملحق العالمي.

ويسعى منتخبنا الوطني إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وتأهل مرة واحدة في مونديال إيطاليا عام 1990، وتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، بعدما حسم صدارة الترتيب العام للمجموعة الثامنة، وضمت إلى جانبه منتخبات البحرين واليمن ونيبال، إذ جمع "الأبيض" 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل مباراة واحدة، وتسجيل 16 هدفاً، مقابل هدفين فقط في مرماه، وبدأ "الأبيض" مشواره بقوة في الجولة الأولى من تصفيات المرحلة الثانية، حينما تغلب على نبيال 4-0، ثم تغلب على البحرين في الجولة الثانية 2-0، وتفوق في الجولة الثالثة على اليمن 2-1، وكرر الفوز على اليمن في الجولة الرابعة 3-0، وجدد الفوز على نيبال 4-0، وتعادل في الجولة السادسة والأخيرة مع البحرين 1-1.

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