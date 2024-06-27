العوضي: مشروع «النخبة» هدفه تقوية شخصية اللاعب الصغير  

المصدر: دبي - البيان

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دخل مشروع تطوير اللاعبين النخبة الذي يقوم على جهود ذاتية، ويشرف عليه الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة بالتعاون مع أولياء الأمور وعدد من المدربين المواطنين، عامه السادس، حيث يهتم البرنامج بتكوين لاعبين صغار ذي عقلية احترافية من خلال برامج معايشة في عدد من الدول الأوروبية من بينها إيطاليا وصربيا والبوسنة، حيث يركز المشروع على استقطاب اللاعبين المتميزين بالمدارس والذين ينتسب بعضهم إلى الأندية، إلى معسكرات تتم فيها المعايشة مع أندية أوروبية، ورغم الانتظام في التدريبات وخوض بعض المباريات خلال المعسكر إلا أن التركيز الأكبر يكون على تطوير الشخصية لدى الناشئين من خلال اكتسابهم مهارات حياتية في التعامل مع بيئات مختلفة، بجانب محاضرات يقدمها خبراء أوروبيون في الجوانب النفسية والتعامل مع الأمور الحياتية الأخرى، كما يتخلل المعسكرات برامج سياحية.

وقال الدكتور زكريا أحمد العوضي: يهدف المشروع لتقوية شخصية اللاعب الرياضية وتطوير المهارات الحياتية، والمشروع جهد شخصي انطلق قبل 6 سنوات أقمنا فيها معسكرات بعدد من الدول وننسق فيه بجانب أولياء الأمور مع عدد من أندية الدولة، وأيضاً يشارك فيه بعض طلاب المدارس الحكومية والخاصة، ونسعى من خلال هذا المشروع لتقديم لاعبين متميزين فنياً واحترافياً وتقديم حراس مرمى للمنتخبات الوطنية، ولاعبين لديهم شخصية قوية ومعرفة أكبر بأمور الحياة المختلفة ويستطيعون التكيف مع أي بيئة.

وأضاف: نحن سعداء بهذا المشروع، وبالتعاون والتنسيق الكبيرين من كل المعنيين «أندية وأولياء أمور»، وكذلك بالإقبال على المشاركة في المعسكرات المختلفة التي نظمناها حتى الآن، وكان لها الأثر الكبير على تكوين شخصية اللاعبين حيث يعودون بعقلية مختلفة عن السابق.

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