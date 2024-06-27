جواو بيدرو سوزا ثاني برتغالي يقود بني ياس في المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حسم بني ياس ملف المدير الفني بالتعاقد مع البرتغالي جواو بيدرو سوزا، ليتولى مهمة قيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، وذلك خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش الذي قاد الفريق في الموسم الأخير، إذ ينتظر أن يبدأ المدرب الجديد عمله مع السماوي مع بداية فترة الإعداد التي تنطلق في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل. وفضل بني ياس العودة إلى المدرسة التدريبية البرتغالية، حيث يعد سوزا ثاني مدرب برتغالي يقود السماوي خلال دوري المحترفين، بعدما سبق وقاد الفريق جوزيه جوميز مدرب الزمالك المصري الحالي في موسم، في الفترة من أكتوبر 2016 وحتى يناير 2017، في تجربة قصيرة لم تمتد سوى 98 يوماً فقط.

وسبق لجواو بيدرو سوزا «52 عاماً» تولي تدريب أندية فاماليكاو وبوافيستا البرتغاليين، وخاض تجربة قصيرة في المنطقة مع نادي الرائد السعودي، كما سبق له العمل في منصب مساعد المدرب في العديد من الأندية الإنجليزية مثل إيفرتون وواتفورد وهال سيتي، إلى جانب سبورتنيغ لشبونة البرتغالي، وأولمبياكوس اليوناني.

ويعول بني ياس مع سوزا على إعادة ترتيب الأوراق وإعادة الصبغة التنافسية القوية للفريق الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 26 نقطة.

من جهة أخرى، يبدأ تجمع فريق بني ياس يومي 6 و7 يوليو المقبل، بإجراء الفحوصات الطيبة للاعبين في إطار انطلاقة تحضيراته للموسم الجديد، حيث استقرت شركة كرة القدم على اختيار صربيا لإقامة المعسكر الخارجي للموسم الجديد، والذي ينطلق يوم 11 يوليو المقبل موعد السفر ويستمر لمدة 20 يوماً، يخوض خلاله الفريق عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى.

وتواصل شركة الكرة مساعيها لحسم ملف التعاقدات الجديدة وإبرام صفقات من اللاعبين الأجانب والمواطنين، حيث كان النادي تعاقد مع لاعب وحيد خلال الميركاتو الحالي وهو إسحاق تشيبانغو لمدة موسمين قادماً من النصر في صفقة انتقال حر وتسجيله في فئة المقيمين، فيما جدد عقد خميس المنصوري وحسن المحرمي والمالي يوسف نياكاتي.

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