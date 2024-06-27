كايو زاناردي: من ينتقدني يجهل أرقامي

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

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أكد البرازيلي كايو زاناردي المدرب الجديد لدبا الحصن الصاعد حديثاً لدوري أدنوك للمحترفين، أن من ينتقد تعيينه على رأس الجهاز الفني لدبا الحصن يجهل أرقامه الجيدة التي حققها مع أندية النصر وخورفكان والبطائح في تجاربه السابقة في المواسم الـ 6 الأخيرة، معترفاً في الوقت نفسه بأن نتائجه مع عجمان في الموسم الماضي لم ترتقِ إلى التطلعات لأسباب خارجة عن إراداته، حيث واجه الفريق عدة صعوبات بسبب 7 إصابات للاعبين مؤثرين، إضافة إلى التغييرات العديدة التي شهدتها تشكيلة «البرتقالي»، ما أثر على استقرار الفريق الذي كان بحاجة للمزيد للوقت لتحقيق الانسجام.

عودة

وأعرب زاناردي عن فخره بتدريب دبا الحصن وبالعودة من جديد للعمل في دوري أدنوك للمحترفين، وقال إنه فخور أيضاً بكونه أول مدرب برازيلي يقود 5 أندية إماراتية مختلفة، وأضاف قائلاً: سعيد بحصولي على هذه الفرصة للعودة من جديد للدوري الإماراتي، وهي فرصة مثالية لتأكيد جودة العمل الذي أقوم به والنتائج الجيدة التي سبق وحققتها مع النصر ثم خورفكان والبطائح.

وتابع: الأرقام وحدها تثبت نجاح المدرب أو فشله، وأعتقد أن الأرقام التي حققتها مع النصر في موسم 2018 – 2019 تؤكد أني نجحت في مهمتي، حيث توليت قيادة الفريق في 10 مباريات بالدوري على فترتين، حققت فيها 7 انتصارات وتعادلاً واحداً وخسرت مباراتين فقط، لذا قررت الإدارة إبقائي على رأس الفريق في الموسم التالي، الذي بدأناه بشكل جيد عندما خضنا 4 مباريات بين الدوري وكأس الرابطة، فزنا في مباراة واحدة وتعادلنا في مباراتين وخسرنا مباراة واحدة.

تجربة

وأوضح زاناردي، أن تجربته مع خورفكان كانت ناجحة أيضاً، خصوصاً في موسم 2020 – 2021 عندما قاد الفريق لتحقيق نتائج متميزة واحتلال المركز العاشر، وعندما تمت إقالته في الموسم الثاني حصد الفريق حينها 15 نقطة من 11 مباراة ولم يكن وضعه مقلقاً بالدوري لأن الدور الأول لم ينتهِ بعد.

وواصل المدرب البرازيلي حديثه عن أرقامه، مشيراً إلى أن تجربته مع البطائح كانت جيدة، حيث حقق الفريق معه 9 نقاط من 3 انتصارات في أول 9 جولات، في حصاد اعتبره زاناردي إيجابياً لفريق خاض أول تجربة له في دوري المحترفين في ذلك الموسم وما زالت حينها أمامه فرصة لإنهاء الدور الأول برصيد أعلى من النقاط، لذا فإن قرار إقالته كان مستعجلاً. وصرح زاناردي أنه يستعد لخوض تحدٍ جديدٍ مع دبا الحصن وأنه يعمل لتحديد حاجات الموسم الجديد، مؤكداً أن الهدف الأكبر له هو قيادة الفريق لضمان البقاء في دوري المحترفين.

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