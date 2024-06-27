رابطة «لا ليغا» تحيي الذكرى الـ10 لمقرها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أقامت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، احتفالية رفيعة المستوى، بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على افتتاح مقرها الإقليمي في دبي، الذي يشكل موقعاً استراتيجياً يربطها مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعزز من الانتشار الدولي عموماً، وهي التي تتواجد في 55 دولة من خلال 11 مكتباً دائماً و44 مندوباً.

شهدت الاحتفالية حضور كبار الشخصيات من إسبانيا والإمارات، يتقدمهم خافيير تيباس رئيس لاليغا، وممثلو مركز دبي للسلع المتعددة مقر لاليغا في دبي، ومايتي فينتورا مديرة المكتب الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعتبر المكتب الإقليمي للاليغا في دبي، مركزاً للتواصل الرياضي، الاجتماعي والاقتصادي، وتم من خلاله تنفيذ عدد كبير من البرامج والمشاريع التي حققت نجاحات كبيرة، إذ يضم فريق لاليغا 15 شخصاً يعملون بشكل حصري في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حضور في المغرب، مصر، السعودية، قطر، العراق، الإمارات.

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