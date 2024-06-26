بداية قوية لمنتخب الإمارات وفوز مستحق على البحرين في بطولة غرب آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق منتخبنا الوطني الإماراتي للشباب، فوزاً مستحقاً على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 3-1، في مباراتهما على ملعب إستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة "الديار العربية"، النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للشباب لكرة القدم، ليحصل "الأبيض" على النقاط الثلاثة، بعدما نجح في تحويل تأخره أمام "الأحمر" البحريني بهدف سجله عيسى العيسى في الدقيقة 36، إلى فوز كبير بثلاثية محمد المنصوري هدفين في الدقيقتين 37 و48، وغيث بدر في الدقيقة 46.

وظهر منتخبنا الوطني الإماراتي بشكل أفضل في الشوط الأول، مع سيطرة على منطقة وسط الملعب، وإجبار المنتخب البحريني على الارتداد الدفاعي، ولاحت الخطورة الأولى عندما تصدت عارضة مرمى البحرين لتسديدة لاعبنا عبيد سالم من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

وازداد رتم الأداء في الدقائق التالية، ورد القائم الأيسر لمرمى البحرين، رأسية محمد المنصوري، لتضيع فرص هدف محقق من منتخب الإمارات في الدقيقة 25، وتحسن بعدها أداء البحرين تصدى القائم الأيسر لمرمى منتخبنا في الدقيقة 31، تسديدة بحرينية بعيدة المدى بقدم أحمد البري، من ركلة حرة مباشرة.

وتألق حمد المنهالي حارس مرمى الإمارات، في التصدي لتسديدة بحرينية قوية، وردت الكرة لتلعب عرضية اصطدمت بقدم مدافع منتخبنا وردت من العارضة لتجد عيسى العيسى، ليسجل منها هدفاً للبحرين في الدقيقة 36.

ولم يتأخر رد "الأبيض" سوى دقيقة واحدة، بعدما رواغ حازم محمد من الجانب الأيمن، ولعب عرضية مرت من الجميع لتجد لاعبنا محمد المنصوري، ليضعها بسهولة في المرمى مسجلاً هدف التعادل لمنتخبنا، وتألق حارس البحرين أشرف موسى، في التصدي لتسديدة محمد المنصوري في الوقت بدل الضائع، ليحافظ على نهاية الشوط الأول بالتعادل.

وافتتح منتخب الإمارات الشوط الثاني بقوة، بتسجيل هدفين سريعين عن طريق غيث بدر ومحمد المنصوري في الدقيقتين 46 و48، ويزيد "الأبيض" من الضغط بحثاً عن المزيد من الأهداف، بينما أجرى المنتخب البحريني عدد من التغييرات في محاولة للعودة في المباراة، مع تطوير الأداء الهجومي أمام تراجع دفاعي من منتخبنا.

وأجرى "الأبيض" تغيير اضطراري في الدقيقة 63، بخروج حارس المرمى حمد المنهالي للإصابة، ونزول الحارس البديل علي الصفار، وتوالى سقوط وتغييرات لاعبينا اضطراريا للإصابة، وهو ما أثر على رتم المباراة، وأداء "الأبيض" الذي نجح في الحفاظ على تفوقه في الوقت الأصلي، وطوال 12 دقيقة احتسبها حكم المباراة وقت بدل ضائع.

وبعد البداية القوية أمام "الأحمر"، سيخوض منتخبنا مباراته الثانية في البطولة أمام المنتخب السوري في العاشرة من مساء بعد غد الجمعة، بتوقيت الإمارات، ويختتم دور المجموعات بلقاء منتخب فلسطين في التوقيت نفسه من مساء الأحد المقبل، وتقام المباراتان على ملعب إستاد مدينة الملك فهد الرياضية.

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