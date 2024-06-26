ياسر سالم وباولو بينتو يشهدان مراسمها.. قرعة الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026 تُجرى غداً

المصدر: البيان

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تُجرى يوم غد ,الخميس, في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر أن تقام منافساته في الفترة من سبتمبر المقبل إلى يونيو من العام الجديد.

ويشهد مراسم القرعة ياسر سالم مدير المنتخب، والبرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب.

ووفقاً لآلية القرعة، تم تصنيف المنتخبات الـ 18 إلى ستة مستويات وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 20 يونيو، والذي وضع منتخبنا الوطني في المستوى الثالث إلى جانب منتخبي عُمان والبحرين.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علماً بأن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

ويشار إلى أن المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة (6 منتخبات) تنتقل إلى ملحق التصفيات الآسيوية، بعدها سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة الـ 23 من كأس العالم، بينما يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

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