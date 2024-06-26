انطلاق فعاليات عالم دبي للرياضة بدورته الأضخم والأفضل والأكثر تنوعاً

المصدر: البيان

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انطلقت في دبي فعاليات الدورة الرابعة عشرة من عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة داخلية للرياضة واللياقة البدنية في المنطقة، بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. ويقدم عالم دبي للرياضة للزوار خيارات واسعة ومتنوعة من الرياضات، والعديد من الفعاليات الجديدة، والأنشطة الممتعة، والتحديات الحماسية المناسبة لمختلف الأعمار والقدرات.

وافتتح سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي فعاليات الحدث، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وديل إليس، بطل دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية السابق، ورانفيجاي سينغا، الممثل الشهير ومقدم البرامج التلفزيونية، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومجموعة من الرياضيين.

وتقام فعاليات دورة هذا العام يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل لغاية 8 سبتمبر 2024. ويوفر عالم دبي للرياضة بتجاربه الغامرة مجموعة من الملاعب التي تمتد على مساحة 300 ألف قدم مربع، حيث يمكن للزوار حجز الملاعب ضمن 10 رياضات أساسية وهي كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، والكريكيت، والتنس، والتيكبول، والبيكل بول، إضافة إلى المخيّمات الصيفية والأكاديميات الرياضية، و"عالم دبي للأطفال" والذي يضم منطقة ألعاب ومغامرات خاضعة للإشراف، وترامبولين، ومنزلقات هوائية عملاقة، وركن للفنون والمشغولات اليدوية التي تمنح الأطفال ساعات من المرح. وتقدم دورة هذا العام من عالم دبي للرياضة صالة ألعاب رياضية (GYM) مجانية، إضافة إلى الأنشطة العائلية مثل الفوسبول وألعاب الفيديو، وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "يواصل عالم دبي للرياضة منذ انطلاقته النمو والتطور ليعزز مكانته كفعالية رياضية رائدة على مستوى المنطقة تجمع مختلف فئات المجتمع خلال موسم الصيف وتدعم أسلوب الحياة الصحي والنشط بين جميع سكان دبي وزوارها. وتؤدي هذه الفعالية دوراً محورياً في دعم أنشطة الرياضة واللياقة ضمن أجندة دبي الرياضية، حيث تجمع بين روح المنافسة وتعزيز الروابط الاجتماعية في وقت واحد. وتقدم الدورة الرابعة عشرة من عالم دبي للرياضة، أنشطة رياضية ممتعة وتجارب لياقة بدنية مميزة تحتفي بأسلوب الحياة الصحي".

بدوره، قال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: "يسرنا أن نكشف مع انطلاق الدورة الرابعة عشرة من عالم دبي للرياضة عن مجموعتنا الأكبر والأكثر تنوعاً من الأنشطة الرياضية والفعاليات المخصصة لتعزيز تفاعل كافة فئات المجتمع. ونركز في دورة هذه العام بشكل خاص على الشمولية وتوفير الأنشطة والفعاليات للجميع لضمان مشاركة كافة أفراد المجتمع واستمتاعهم بأنشطة اللياقة البدنية خلال موسم الصيف. كما نحرص على توفير بيئة استثنائية تشجع على تبني أسلوب الحياة الصحي وتعزيز الترابط من خلال الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية. ونفخر باجتماع عشاق اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات في عالم دبي للرياضة للحفاظ على نشاطهم وبناء روابط اجتماعية قوية فيما بينهم".

وقال ديل إليس، بطل دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية: "لا يسعني إلا أن أُعبّر عن مدى إعجابي بالازدهار الذي تشهده دبي وبالفرص الاستثنائية التي توفرها الإمارة. هذه هي زيارتي الأولى إلى دبي، وقد سافرت من ولاية سياتل الأمريكية لأكون هنا في عالم دبي للرياضة لما له من دور محوري وهام في رعاية المواهب الشابة، وتوفير منصة تُمكن الرياضيين الطموحين من تطوير مهاراتهم وشغفهم. تتمتع الرياضة بقدرة لا مثيل لها على توحيد الناس على اختلاف ثقافاتهم، وتعزيز قيم الصداقة والاحترام المتبادل. وتعتبر الفعاليات الرياضية مثل عالم دبي للرياضة حيوية وهامة لأنها لا تعزز نمط الحياة الصحي فحسب، بل تُقرب المجتمعات بلغة عالمية يفهمها الجميع وهي الرياضة".

وسيتعاون ديل إليس مع كل من أكاديمية (Never Quit Stay Fit) وأكاديمية (TAAL Sports) المشاركتان في عالم دبي للرياضة من خلال توفير معسكرات صيفية للأطفال حيث يمكنهم التركيز على تطوير مهاراتهم ولياقتهم البدنية.

ويلتزم عالم دبي للرياضة بتوفير فعالياته وأنشطته أمام الجميع من العائلات والشركات وأصحاب الهمم. وتقدم دورة هذا العام المزيد من الخيارات أمام سكان دبي وزوارها للاهتمام بصحتهم ولياقتهم وعافيتهم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين مثل الأكاديميات والعلامات التجارية الرياضية.

وتشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع "يوم العائلة" الذي يصادف يوم السبت 29 يونيو، ويتضمن العديد من الأنشطة العائلية المناسبة للآباء والأمهات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 عاماً على اختلاف مهاراتهم وقدراتهم البدنية. كما يشتمل يوم العائلة على الأيام المفتوحة للأكاديميات الرياضية، والأنشطة المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة؛ لضمان توفير تجارب مفيدة للجميع. في حين يستضيف عالم دبي للرياضة يوم الأحد 30 يونيو يوم اليوغا لتعزيز الاسترخاء وتجديد النشاط قبل بداية الأسبوع الجديد.

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