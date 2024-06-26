حمد الشرقي يستقبل لاعبي العروبة أبطال دوري الأولى

المصدر: الفجيرة - وام - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، أمس، رئيس مجلس إدارة وأعضاء ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم لنادي العروبة، وذلك بمناسبة حصول الفريق على بطولة دوري الدرجة الأولى، والصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الموسم المقبل.

وبارك صاحب السمو حاكم الفجيرة هذا الإنجاز خلال اللقاء باللاعبين ومدرب الفريق والطاقمين الإداري والفني، مؤكداً أهمية استكمال التميز في المراحل اللاحقة.

ودعا صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، اللاعبين إلى التسلح بالعلم والتحلي بالأخلاق الحميدة وتكريس اللعب النظيف بروح الفريق الواحد، وإلى أهمية العمل على رفد الساحة الرياضية بمواهب نوعية متميزة في مختلف أنواع الرياضات والاستثمار بهم، بما يعكس طموحات إمارة الفجيرة في الحصول على مراكز متقدمة بمختلف الألعاب الرياضية، وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والعربي.

ووجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، خلال اللقاء، بمنح لاعبي فريق العروبة والجهازين الفني والإداري مكافأة مالية بمناسبة الصعود إلى دوري المحترفين.

من جهته، توجه رئيس مجلس إدارة نادي العروبة وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين في الفجيرة، مثمنين الاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة عامة وكرة القدم خاصة من قبل سموه للارتقاء بأداء القطاع وجودة مخرجاته. حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة.

يذكر أن، العروبة توج بطلاً لدوري الدرجة الأولى لموسم (2023 - 2024)، قبل 4 جولات، على ختام البطولة 31 مايو الماضي، بفوزه على ضيفه جلف أف سي 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن «الجولة 30»، ويعد التأهل الحالي إلى «دوري الكبار» هو الثالث في تاريخ نادي العروبة، بعد الأول موسم (1992 - 1993)، والذي أعقب التتويج بلقب دوري الهواة في موسم (1991 - 1992)، فيما جاءت المشاركة الثانية في «دوري الأضواء»، والأولى في «المحترفين» موسم (2021 - 2022)، والذي أعقب التتويج بلقب دوري الأولى (2020 - 2021).

وحطم العروبة تحت قيادة مدربه البرتغالي برونو بيريرا الرقم القياسي لعدد الانتصارات بالوصول إلى الفوز الـ25 في نسخة الموسم الأخير، والذي توج بلقبه، كما نجح في تسجيل رقم جديد أيضاً على مستوى النتائج الإيجابية لفريق في موسم واحد بالوصول إلى الرقم 30، كذلك وصل إلى النقطة 80 ليحقق أعلى رصيد نقاط يصل له نادٍ في الدرجة الأولى خلال المواسم الماضية.

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