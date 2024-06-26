«الآسيوي»: منتخب الإمارات ينتظره مقعد في مونديال 2026

المصدر: كوالالمبور- وام

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أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن منتخب الإمارات يضم مجموعة واعدة من اللاعبين الشباب، أسهموا في بلوغه الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم جعلته متصدراً لمجموعته.

وقال الآسيوي في تقرير نشره على موقعه الرسمي: منتخب الإمارات الذي حقق صدارة الترتيب العام للمجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا، في المجموعة التي ضمت معه منتخبات البحرين، واليمن، ونيبال، يأمل في تكرار إنجازه بعد فترة طويلة من الغياب.

وتطرق الاتحاد الآسيوي لمشوار المنتخب الوطني في التصفيات، وصولاً إلى المرحلة الثالثة، إذ أكد أنه تمكن بفضل هؤلاء اللاعبين من حجز مقعد في نهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، وينتظره مقعد آخر في نهائيات كأس العالم 2026.

16 نقطة

وجمع منتخب الإمارات 16 نقطة من 6 مباريات، إذ فاز في 5 مباريات وتعادل في واحدة دون أن يتعرض لأي خسارة، فيما سجل لاعبوه 16 هدفاً مقابل 2 فقط تلقتهما شباك الفريق، ليواصل مشواره بجدارة في التصفيات. كما تطرق الاتحاد الآسيوي لتحذيرات البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الوطني، والتي أكد فيها على ضرورة الانتباه في الدور المقبل من التصفيات من خلال التحسن في التفاهم التكتيكي وأسلوب التعامل الذهني مع المباريات، لأن المرحلة المقبلة مصيرية، والفرق الأخرى ستكون في مستوى أعلى.

مراحل

على جانب آخر، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها حصرياً في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تقام خلال الفترة من 2 سبتمبر 2024 إلى 18 نوفمبر 2025.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن شركة مولتن العالمية المصنعة للمعدات الرياضية، الشريك العالمي الرسمي لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستوفر كرة التصفيات الآسيوية، من الجيل الخامس من كرات «فانتاجيو»، ليتم استخدامها في المراحل الحاسمة المرتقبة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم، والتي من المقرر أن تضم أفضل 18 منتخباً وطنياً في القارة.

تصميم

ووفق بيان الاتحاد الآسيوي، تم تصميم الكرة لتكون قابلة للتكيف مع تنوع المناخ في قارة آسيا، كما أنها تتميز بمقاومة محسنة للحرارة، مما يجعلها أكثر مقاومة للتقشير ويمكن استخدامها في أفضل حالة لفترة طويلة.

وكان منتخب الإمارات الوطني قد تأهل إلى المرحلة الثالثة والحاسمة مع التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث سيكون رفقة المنتخبات الـ18 التي يتم توزيعها على 3 مجموعات، يتأهل منها 9 منتخبات إلى المونديال منها 6 منتخبات بصورة مباشرة وهي أول منتخبين في الترتيب في الثلاث مجموعات، فيما يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع من المجموعات الثلاث إلى دور رابع إضافي للمنافسة على بطاقتين جديدتين «السابعة والثامنة».

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