«أبيض الشباب» يفتتح مشواره في غرب آسيا بلقاء البحرين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره منتخب البحرين في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، بمدينة الطائف السعودية، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من بطولة «الديار العربية»، النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للشباب، التي تشهد أيضاً مباراة منتخبي سوريا وفلسطين في العاشرة، على نفس الملعب، فيما تقام مباراتان ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية على ملعب استاد نادي عكاظ، وتنطلق الأولى في السادسة، وتجمع المنتخبين العراقي والأردني، والثانية في العاشرة، وتجمع منتخب لبنان مع منتخب ألبانيا المشارك في النسخة الحالية بدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا.

إعداد

وتعتبر البطولة خير إعداد لمنتخبات غرب آسيا المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب في الصين، خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025، ولذا اعتمد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم نظاماً خاصاً لقرعة بطولته، لإبعاد المنتخبات التي وقعت ضمن ذات المجموعة في التصفيات الآسيوية عن بعضها البعض في دور المجموعات من النسخة الحالية من البطولة، التي انطلقت مساء أمس، ويقام دورها الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث تتواصل مباريات الدور الأول دون توقف حتى الأحد المقبل، لتتوقف لمدة يومين بعد حسم تأهل أول كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني، إلى الدور قبل النهائي الذي تقام مباراتاه يوم 3 يوليو المقبل، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية يوم 5 من الشهر نفسه.

مشاركة

من جانبه أكد الكابتن سليم عبد الرحمن، مدرب منتخبنا الوطني للشباب أن هدف «الأبيض» من المشاركة في البطولة الحالية الاستفادة من الخبرات في تطوير المنتخبات، والاستعداد للتصفيات الآسيوية، مؤكداً أن المنتخب واجه بعض الصعوبات في فترة التحضير، وفي مقدمتها إقامة بطولة غرب آسيا في نهاية الموسم المحلي، فيما أوضح علي صنقور، مدرب المنتخب البحريني أن «الأحمر» يضم تشكيلة جديدة من اللاعبين، وأن التحضيرات للمشاركة تأخرت بعض الشيء، ولكنه أشار إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين يشكل مستقبل كرة القدم في البحرين، وأن الهدف من المشاركة الاستفادة عبر الاحتكاك بالمنتخبات الأخرى، والظهور بصورة جيدة، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات متقاربة، المستوى.

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