منتخب الشباب يواجه نظيره البحريني في افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم

المصدر: وام

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اختتم منتخب الإمارات للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة تحضيراته لمباراة غد الأربعاء مع نظيره البحريني على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة غرب آسيا للشباب "الديار العربية" المقامة في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وأدى منتخب الشباب حصة تدريبية، اليوم الثلاثاء، على أحد الملاعب الفرعية تحت قيادة مدربه سليم عبدالرحمن والجهاز الفني المساعد.

وقال المدرب سليم عبدالرحمن"منتخب الشباب يضم عددا من اللاعبين الموهوبين، الذين يمثلون مستقبلا واعدا للكرة الإماراتية، نحن حريصون على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية خلال مشوارنا في البطولة".

وأضاف"البطولة فرصة جيدة للجهاز الفني للوقوف على جاهزية المنتخب واللاعبين، والوصول إلى التشكيلة المناسبة التي ستشارك في التصفيات الآسيوية المقررة في شهر سبتمبر المقبل".

يشارك في البطولة منتخبات : الإمارات، والسعودية، والبحرين، وسوريا، والأردن، والعراق، وعُمان، وفلسطين، ولبنان، والكويت، واليمن، ومنتخب ألبانيا المشارك كضيف للبطولة.

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