صربيا تتقدم وجهات أنديتنا لمعسكرات أوروبا   

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهت أندية دوري أدنوك للمحترفين، ضبط روزنامة إعداد الموسم الكروي الجديد 2024 – 2025، المقرر انطلاقته 17 أغسطس المقبل، وحافظت صربيا على مكانتها في مقدم الوجهات الأكثر طلباً لاستضافة المعسكرات الخارجية، حيث اختار ثلث الأندية إقامة تحضيراتها في هذه الدولة الواقعة بين وسط وجنوب شرق أوروبا، فيما توزعت باقي الاختيارات بين هولندا والنمسا وسلوفينيا والمجر وتركيا والمغرب.

وتدشن أغلب الأندية تحضيراتها في الأسبوع الأول لشهر يوليو المقبل، بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين، وقياس الأوزان ومعدلات اللياقة، قبل الانخراط في فترة إعداد داخلي قصيرة، ثم المغادرة إلى المعسكرات الخارجية لمدة 3 أسابيع.

ويتقدم عجمان الأندية التي اختارت إقامة معسكرها الخارجي في صربيا للمرة الثالثة، بعد نجاح التجارب السابقة، ويتضمن البرنامج التحضيري للبرتقالي، بقيادة المدرب الصربي العائد غوران توفيغدزيتش، 3 مراحل، بين 7 يوليو و17 أغسطس المقبلين.

ويمتد معسكر عجمان في صربيا 20 يوماً، حيث يغادر الفريق 14 يوليو، ويعود إلى أرض الوطن في الثاني من أغسطس، ويتضمن 5 مباريات ودية.

بدوره، يعود الوحدة، للعام الثاني على التوالي، إلى صربيا، التي احتضنت معسكره التحضيري الصيف الماضي، ويبدأ «أصحاب السعادة» فترة الإعداد للموسم الجديد بداية الشهر المقبل، ومثله اختار كل من خورفكان وبني ياس صربيا، لاستضافة فترة التحضيرات الخارجية.

وغرد نادي العين خارج السرب، باختياره العاصمة المغربية الرباط، كمقر لمعسكره الخارجي، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وكشف الزعيم بطل آسيا عن اختياره لمقر معسكر الفرق عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، تحت عنوان «صيفنا السنة غير.. واستعداداتنا غير»، وتضمّن لقطات لمعالم سياحية بارزة في المغرب، ويشير إلى رغبة الفريق في الاستفادة من الأجواء المميزة التي توفرها المغرب، الرياضية والسياحية، خلال فترة المعسكر.

ويخوض العين سلسلة من التجارب الودية في المغرب، أبرزها التي ستجمعه مع الرجاء البيضاوي بطل المغرب، في العاشر من أغسطس المقبل، بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

وفي انتظار التعاقد مع مدرب جديد، يفاضل شباب الأهلي بين 3 وجهات لإقامة معسكره الخارجي، تتقدمها صربيا، وتأتي النمسا وإسبانيا في المرتبة الثانية، حيث سيحدد المدرب الجديد الوجهة النهائية لمعسكر الفريق، الذي سيبدأ تحضيراته مبكراً، بحكم مشاركته في تصفيات الملحق الآسيوي، المقرر مبارياته بين 6 و13 أغسطس 2024.

واختار اتحاد كلباء إقامة معسكره الخارجي في سلوفينيا، للمرة الثانية على التوالي، وبحسب بيان رسمي، نشره الاتحاد على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، يتجمع الفريق يومي الثاني والثالث من يوليو المقبل، لإجراء الفحوص الطبية في مقر النادي، تمهيداً للبدء بالاستعدادات البدنية، التي ستستمر لنحو سبعة أيام، على أن يغادر الفريق إلى سلوفينيا 11 من الشهر نفسه، ويستمر المعسكر لمدة 3 أسابيع، ويخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية.

كما اختار البطائح سلوفينيا لإقامة المعسكر الخارجي بداية من منتصف الشهر المقبل، ولمدة ما يقرب من 3 أسابيع، تحت قيادة مدربه الكرواتي غوران توميتش.

ويعود الشارقة إلى وجهته المعتادة، وهي النمسا، لإقامة معسكره الخارجي، حيث سبق أن أقام الملك معسكره في هذه الدولة الأوروبية في العديد من المرات، آخرها الموسم الماضي.

وانضمت هولندا إلى قائمة الوجهات المفضلة لأنديتنا هذا الصيف، حيث اختارها النصر لاستضافة معسكره الخارجي، خلال الفترة من 8 إلى 30 يوليو المقبل، ويخوض النصر 3 مباريات ودية في هولندا، التي تستضيف أيضاً معسكر الوصل، بطل الثنائية، بعدما اختار الموسم الماضي إقامة تحضيراته في سلوفينيا.

ويبدأ «الإمبراطور» فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، بتدريبات داخلية في النادي، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي، المقرر لمدة 25 يوماً، سيخوض خلاله الفريق عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى.

واختار العروبة العائد إلى دوري المحترفين، المجر، لاستضافة معسكره الخارجي، فيما اختار دبا الحصن، الصاعد بدوره حديثاً إلى دوري المحترفين، إقامة معسكره في تركيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز