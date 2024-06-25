إدارة نادي الإمارات ترسم استراتيجية وخطة عمل 2026/2024

المصدر: رأس الخيمة - محمد فضل

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عقدت إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي الاجتماع الأول بعد تشكيلها الجديد، لرسم مسيرة واستراتيجية وخطة عمل 2026/2024، بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات، ومحمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وأحمد محمد شملان النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، والأعضاء: سلطان أحمد بوشريجة، والدكتور طالب محمد المندوس، ومحمد عبدالله الحمادي، والدكتورة فاطمة علي المعمري.

ترحيب

ورحب الشيخ أحمد القاسمي الذي حضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو بالأعضاء، وقدم سموه الشكر نيابة عن المجلس الجديد إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة على الثقة الغالية التي حازها المجلس متمنياً التوفيق في تحقيق الطموحات التي يصبو إليها النادي العريق بقياداته وأبنائه ومشجعيه، مشيراً إلى تكامل الخبرات التي يشملها المجلس بتشكيله الجديد في كل المجالات والتخصصات بما يتيح فرصاً واسعة لتحقيق النجاح المأمول، ومتمنياً للجميع النجاح في تحقيق المهام المنوطة به، ومؤكداً على العمل الجماعي المتكامل وضرورة التنسيق بين الجميع وصولاً إلى أهداف مخططة ومرسومة بعناية.

ثقة

وقال محمود الشمسي: سنعمل على ترجمة هذه الثقة إلى عمل مثمر جاد للنهوض بالنادي في المرحلة المقبلة التي تتطلب الكثير من العمل. ولا يفوتنا تقديم الشكر والتقدير إلى إدارة النادي السابقة برئاسة يوسف عبدالله البطران على ما قاموا به من جهود وعمل دؤوب للنادي، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية المقبلة.

من جهة أخرى، تم توزيع المسميات على الأعضاء حيث تم تسمية: المهندس إسماعيل حسن البلوشي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة المشرف العام على الشؤون الإدارية ورئيس لجنة التسويق والاستثمار، وأحمد محمد شملان النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة ومدير الإدارة المالية، سلطان أحمد بوشريجة مشرف عام كرة القدم بالنادي، ومحمد عبدالله الحمادي مشرف الألعاب الفردية والجماعية وعضو لجنة التسويق والاستثمار، والدكتور طالب محمد المندوس مدير عام النادي وإدارة المنشآت، والدكتورة فاطمة علي المعمري رئيس اللجنة الثقافية والنسائية والأنشطة المجتمعية.

كما تقرر خلال الاجتماع تعيين أنور عبدالله الدربي مديراً للفريق الأول لكرة القدم، ويعتبر الدربي من الكفاءات المميزة وكان لاعباً في فريق الكرة سابقاً، ويتمتع بخبرة رياضية قاربت 17 سنة، كما كان لاعباً سابقاً في المنتخبات السنية الوطنية.

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