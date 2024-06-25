«النمر» مديراً رياضياً لنادي خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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وقعت شركة كرة القدم بنادي خورفكان لكرة القدم عقداً مع الكابتن عبد المجيد النمر، يكون بموجبه مديراً رياضياً للنادي، لا سيما وأنه أحد أبرز الكفاءات الرياضية الناجحة في كرة القدم الإماراتية حيث سبق له العمل مدرباً في الشارقة وخورفكان إلى جانب توليه منصب المدير الرياضي بأندية البطائح والحمرية وعمله محللاً فنياً، إلى جانب عمله كمحاضر في اتحاد كرة القدم الإماراتي والآسيوي ويملك دبلوم المحترفين.

من جهته، ثمن الدكتور عمار علاي رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان، خطوة التعاقد مع عبد المجيد النمر، مشيراً إلى أن اختياره جاء بناءً على الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها إلى جانب علاقاته الطيبة بالوسط الرياضي، لافتاً إلى أن وجوده سيفيد خورفكان ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة في النادي.

من ناحية أخرى، دخل خورفكان في مفاوضات للتعاقد مع سلطان الشامسي (28 عاماً) جناح العين وزميله محمد شاكر (27 عاماً) مدافع العين السابق في صفقة انتقال حر، كما بات النادي على بعد خطوات من إتمام صفقة التعاقد مع البرازيلي ماتيوس أوليفيرا (29 عاماً) لاعب وسط فارنزي البرتغالي بعقد يمتد لموسمين، حيث تبقت خطوات بسيطة على إتمام الصفقة.

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