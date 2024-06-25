17.5 مليون درهم من اتحاد الكرة لدعم وإسقاط غرامات أندية «الأولى»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، عن دعم أندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً بقيمة إجمالية 17.5 مليون درهم، وموزعة بين 12.5 مليون درهم ضمن برنامج «الامتياز الرياضي» الذي كشف عنه أمس، بهدف تعزيز مساعي اتحاد الكرة الرامية إلى الارتقاء بعمل الأندية ورفع كفاءتها وتحفيزها على المنافسة بما يخدم منظومة كرة القدم في الدولة، و5 ملايين درهم إجمالي غرامات مالية على الأندية، وقرر الاتحاد إسقاطها.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، أن برنامج «الامتياز الرياضي» يجسد سعي اتحاد الكرة لدعم أندية الدرجة الأولى وتطوير أدائها في جميع المسابقات التي تشارك فيها، مشيراً إلى أن أندية الأولى جزء مهم من منظومة كرة القدم الإماراتية، ودعمها يخدم هذه المنظومة.

وثمن معالي رئيس الاتحاد، الدعم السخي الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن هذا الدعم له دور كبير في كل الإنجازات التي حققتها الرياضة، خصوصاً كرة القدم.

وقال معاليه: «إن الدعم المالي المقدم وإعفاء الأندية من الغرامات سيساعدها على تحسين برامجها وتحضيراتها ويخفف عنها الأعباء المالية، كما أن هذا الدعم يحفز الفرق على المنافسة، ويسهم في صقل مواهب اللاعبين».

وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، إلى أن برنامج «الامتياز الرياضي» سيوفر دعماً ضرورياً للمدرب المواطن الذي يعمل في المراحل السنية، كما أن البرنامج يساعد الأندية على تعيين كفاءات طبية مهمة للعمل في هذه المؤسسات الرياضية، منوهاً إلى أن العنصر الطبي، أصبح ضرورة لا غنى عنها في الرياضة، مضيفاً إن توزيع المكافآت على الأندية حسب ترتيبها في الجدول النهائي، يشجع الفرق على العطاء والمنافسة.

يذكر أنه سيتم توزيع 12.5 مليون درهم على الأندية سنوياً بدءاً من الموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025، ويضم البرنامج 3 بنود رئيسة، وأولها الترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، حيث سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب من المركز الأول حتى المركز الأخير.

ويشمل البند الثاني دعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة في قطاع المراحل السنية لأندية الدرجة الأولى، حيث سيتم تقديم دعم مالي لثلاثة مدربين مواطنين لكل نادٍ وفقاً لشروط محددة، وتتضمن أن يكون لدى المدرب الوطني عقد عمل مع النادي مسجلاً لدى اتحاد الكرة، وأن يملك الشهادات التدريبية المعتمدة «Pro – A – B»، وأن يكون مشاركاً في جميع المباريات شهرياً.

أما البند الثالث، فيتعلق بالمسؤول الطبي في أندية الدرجة الأولى، حيث سيتم دعم الأندية بمبلغ شهري لتعيين مسؤول طبي بعقد دائم طبقاً للتصنيفات المعتمدة من وزارة الصحة ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية، ووفقاً لشروط محددة، وهي أن يكون للمسؤول الطبي عقد عمل مع النادي ومسجل لدى اتحاد الكرة، وأن يكون طبيباً عاماً أو اختصاصياً في الطب الرياضي، العظام، الطب الباطني، طب الطوارئ، أمراض القلب، الجراحة العامة، الرعاية الحرجة، طب الأسرة والصحة العامة.

بينما يتضمن الشق الثاني من الدعم، قرار اتحاد الإمارات لكرة القدم إعفاء جميع أندية دوري الدرجة الأولى من الغرامات المتراكمة عليها خلال مشاركاتها في موسم 2023 - 2024، وتبلغ 5 ملايين درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ومنحها الفرصة للتحضير المناسب للموسم الرياضي الجديد، ويشمل الإعفاء الجانب المالي فقط في العقوبات الانضباطية الموقعة على الأندية، ولا يشتمل الإعفاء ناديي الإمارات وحتا اللذين شاركا في الموسم المنتهي بدوري أدنوك للمحترفين، ولكنهما يشاركان في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وأكد محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الهدف من برنامج «الامتياز الرياضي»، تصحيح بعض الأمور، وتخفيف الصعوبات على أندية الدرجة الأولى، خصوصاً وأن المسابقة تتطور من عام إلى آخر، وأوضح أن الاتحاد مستمر في دعم الأندية، وأن المبلغ المخصص للبرنامج تم احتسابه من موازنة اتحاد الكرة، ويأتي تماشياً مع برامج الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وأشار إلى أن هناك مبادرات أخرى سيتم الإعلان في حينها، وتصب في مصلحة الدرجة الأولى سواء للنقل التلفزيوني أم الجماهيري، وإلى أن الاهتمام مستمر من قبل اتحاد الكرة الإماراتي بجميع مسابقات الأندية.

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