حمدان بن مبارك: "الامتياز الرياضي" يدعم "أندية الأولى" والمدرب المواطن والكفاءات الطبية

المصدر: وام

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن برنامج الامتياز الرياضي يُجّسد سعي اتحاد الكرة لدعم أندية الدرجة الأولى، وتطوير أدائها في جميع المسابقات التي تشارك فيها، مشيرا إلى أن أندية الأولى جزء مهم من منظومة كرة القدم الإماراتية، ودعمها يخدم هذه المنظومة.

وثمن معالي رئيس الاتحاد الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، مؤكدا أن هذا الدعم له دور كبير في كل الإنجازات التي حققتها الرياضة، خصوصا كرة القدم.

وقال “ الدعم المالي المقدم وإعفاء الأندية من الغرامات، سيُساعدها على تحسين برامجها، وتحضيراتها، ويخفف عنها الأعباء المالية، ويُحفّز الفرق على المنافسة، ويسهم في صقل مواهب اللاعبين”.

وأشار إلى أن برنامج الامتياز الرياضي، سيوفر دعما ضروريا للمدرب المواطن، الذي يعمل في المراحل السنية، ويساعد الأندية على تعيين كفاءات طبية مهمة، للعمل في هذه المؤسسات الرياضية، ولا سيما أن العنصر الطبي أصبح ضرورة لا غنى عنها في الرياضة.

وأوضح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن توزيع المكافآت على الأندية حسب ترتيبها في الجدول النهائي، يشجع الفرق على العطاء ويحفزها على المنافسة.

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