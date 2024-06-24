خلفان المسافري: طموح البطائح لن يقف عند المركز السابع

المصدر: دبي - علي لبظاهري

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أكد خلفان سيف المسافري رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي البطائح، أن «الراقي» استطاع إنهاء الموسم بصورة مثالية، بفضل روح الفريق الواحد، وتكاتف جهود كل الأطراف، وعلى رأسهم مجلس الشارقة الرياضي، ما قاد لإحراز المركز السابع برصيد 37 نقطة، في ختام الموسم الكروي، مشيراً إلى أن طموح البطائح لن يقف عند المركز السابع في الموسم الجديد، وإنما يتطلعون لمواصلة العمل والتطوير لإعداد فريق قادر على مواكبة تغيرات دوري المحترفين.

وأضاف المسافري لـ «البيان»، أن ما حققه البطائح يعد نقلة نوعية في الفريق، بعد إنهاء مسابقة دوري أدنوك للمحترفين بصورة مثالية، ما يرفع سقف طموحاتهم في الموسم المقبل، وهو حق مشروع لكل فريق مجتهد ومثابر، وسيكون الهدف إلى ما أبعد من البقاء في العام المقبل، مع العمل بواقعية في التعامل مع المباريات التي يأملون من خلالها تحقيق أفضل النتائج.

خطوة

وعن رحيل اللاعب المالي المقيم سيكو بابا إلى العين، قال المسافري: الخطوة جاءت بما يخدم الجميع، خاصة في ظل رغبة اللاعب القوية بمغادرة الفريق، والانضمام لفريق يحقق معه بطولة في القريب العاجل، لتتم الصفقة التبادلية، مقابل ضم المدافع البرازيلي المقيم رفائيل بيريرا، الذي لعب الموسم الماضي مع خورفكان بنظام الإعارة، ولم يتم طلب أي لاعب إضافي ضمن الصفقة، متوجهاً بالشكر إلى إدارة نادي العين على تعاونهم الدائم.

وعن موقف النادي تجاه تجديد عقد اللاعب أحمد خليل، بجانب زميله المدافع محمد أحمد، أوضح أن أحمد خليل لم يتم التجديد معه حتى الآن، والمفاوضات مستمرة بعد موسمين قضاهما مع الفريق، تخللتهما فترة التحاقه بواجب الخدمة الوطنية، وقد أبدى اللاعب رغبته بالاستمرار مع الفريق، خاصة في ظل العلاقة المميزة التي تجمعه بالنادي، ويعد من أكثر اللاعبين انضباطاً والتزاماً وأخلاقاً، أما زميله محمد أحمد، سيستمر مع البطائح في الموسم المقبل، بعد التجربة المميزة للاعب الدولي السابق، مشيداً بمردود العديد من اللاعبين، سواء المحترفين الأجانب أو اللاعبين المواطنين.

وأشار المسافري إلى أن الحضور الجماهيري في تحسن، رغم بعد المسافة نسبياً بين ملعب المباريات في الشارقة ومنطقة البطائح، ولكن النتائج المميزة ساهمت في جذب الجماهير، ما يدعو إلى التفاؤل في الموسم المقبل، الذي قد يشهد حضوراً أعلى، موضحاً أن الاستقرار الفني بتجديد الثقة مع المدرب الكرواتي غوران توميتش، يعد عاملاً مهماً، بجانب المحافظة على العناصر الجيدة، وهو ما ساهم في تحقيق النتائج الإيجابية في الفترة الماضية.

وأضاف: سنحرص على المحافظة على معظم اللاعبين الأساسيين، وراضون بما قدمه الفريق، ونأمل استثمار فترة التحضيرات في الإعداد بصورة مثالية للموسم الجديد، والتي تنطلق في 1 يوليو، قبل السفر إلى معسكر سلوفينيا في منتصف الشهر ذاته.

واختتم المسافري حديثه، متوجهاً بالشكر إلى كل من ساهم في رحلة النجاح هذا الموسم، مثمناً جهود وسائل الإعلام المختلفة، وكل شركاء النجاح.

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