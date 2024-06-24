62 ألف درهم إجمالي جوائز فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين 2023 - 2024     

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسدلت رابطة المحترفين الإماراتية الستار على لعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، لموسم 2023 - 2024، التي تعد واحدة من مبادرات الرابطة، والتي تشهد إقبالاً متزايداً من متابعي الدوري، حيث بلغ عدد مستخدمي فانتاسي دورينا هذا الموسم 9446 مستخدماً.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية خصصت العديد من الجوائز للمشاركين، حيث بلغ إجمالي الجوائز الموسمية 62 ألف درهم، وسينال الفائز بالمركز الأول في نهاية الموسم مبلغ 10 آلاف درهم، والثاني مبلغ 5 آلاف درهم، والثالث مبلغ 3 آلاف درهم، والرابع والخامس قميص اللاعب المفضل + الكرة الرسمية للدوري لكل منهما.

وكانت الرابطة قد أعلنت جوائز الدور الأول حيث تحصل الفائز الأول على مبلغ 4 آلاف درهم و3 آلاف درهم للثاني و2000 للثالث، وإقامة فندقية للفائزين الرابع والخامس، كما أعلنت الفائزين بالدور الثاني حيث تحصل الفائز الأول على مبلغ 4 آلاف درهم و3 آلاف للثاني و2000 للثالث، وإقامة فندقية للرابع والخامس، فيما يتحصل الفائز الأول في كل جولة على مبلغ 500 درهم وتذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات لحضور مباراة فريقه المفضل، ضمن جوائز اللعبة الأسبوعية بينما يتحصل الفائز الثاني على مبلغ 500 درهم، بشرط أن يكون كل منهما شارك في اللعبة في بداية الموسم، أو قبل الأسبوع الفائز به بجولتين على الأقل، ولم يستخدما أياً من بطاقات التعزيز.

وتصدر لابا كودجو لاعب العين قائمة أكثر اللاعبين اختياراً من قبل مديري الفانتاسي، حيث بلغت نسبة اختياره 67.3%، ثم لاعب الوصل فابيو ليما، بنسبة اختيار 51.0%، وإريك جورجينس لاعب العين بنسبة اختبار 43.6% مقابل 39.2%، لمهاجم الجزيرة علي مبخوت.

فيما تصدر فابيو ليما قائمة أكثر اللاعبين جمعاً للنقاط طوال الموسم، برصيد 203 نقاط، يليه مهدي قايدي لاعب كلباء بـ159 نقطة، ثم نيكولاس خيمينيز بـ152 نقطة، وعمر خربين بـ139 نقطة، مقابل 134 نقطة للاعب شباب الأهلي محمد مؤنس دبور.

واستمرت السيطرة الوصلاوية على الأفضل، حيث تحصل خالد السناني على 104 نقاط، توجته كأكثر حارس مرمى جمعاً للنقاط، ونيسكينز كيبانو برصيد 129 نقطة كأكثر مدافع جمعاً للنقاط.

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