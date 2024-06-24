الوحدة يفاوض أوتيلي هداف الدوري الروماني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يسعى الوحدة للتعاقد مع النيجيري فيليب أوتيلي (25 عاماً) مهاجم نادي كلوج، وهداف الدوري الروماني في الموسم الأخير، وذلك بحسب تقارير إعلامية رومانية.

وكشفت صحيفة «فاناتيك» الرومانية، عن أن الوحدة دخل في مفاوضات مع نادي كلوج وقدم له عرضاً مغرياً بقيمة 4.5 ملايين يورو من أجل التعاقد مع أوتيلي، الذي يلعب كذلك في مركز الجناح الأيسر، وسط اهتمام من أندية أوروبية أخرى تسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة، أن ناد كلوج وافق على عرض الوحدة، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، وفقاً لوكيل أعماله، ولكن الأمور لا تزال في مرحلة المفاوضات ويتبقى بعض التفاصيل الصغيرة.

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