الوصل يتفوق على شباب الأهلي بأفضلية «الشوط الثاني»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تفوق الوصل في حسم بطولة دوري أدنوك للمحترفين في موسم 2023 - 2024 أمام مطارده الشرس شباب الأهلي، بفضل إحصائية استثنائية أظهرت دور «الشوط الثاني» الواضح والمؤثر في حصده أكبر عدد من النقاط، ونيل «الإمبراطور» لقبه الأول منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية في موسم 2008 - 2009، رغم أفضلية «الفرسان» في الشوط الأول.

وأوضحت الإحصائيات صدارة شباب الأهلي لقائمة أكثر الأندية حصداً للنقاط في الشوط الأول، بجمعه 55 نقطة من 16 انتصاراً، و7 تعادلات، و3 هزائم، وبفارق 4 نقاط عن الوصل الذي جمع 51 نقطة من 13 انتصاراً، و12 تعادلاً، وهزيمة، وجاء كلباء ثالثاً بجمعه 43 نقطة، وخلفه العين رابعاً، وجمع 39 نقطة، ويتساوى معه الشارقة والبطائح والجزيرة.

وجاء الوحدة في المركز الخامس في قائمة الأكثر حصداً لنقاط الشوط الأول بجمعه 37 نقطة، ثم حل النصر سادساً بحصده 34 نقطة، تلاه خورفكان 28 نقطة، وعجمان 28 نقطة، والإمارات 21 نقطة، وحتا 19 نقطة، وبني ياس 10 نقاط.

بينما حصل الوصل على الصدارة بناءً على نتائج الشوط الثاني، بـ60 نقطة، ما يدل على قوة الوصل في العودة المتكررة خلال النصف الثاني من المباراة، وجمع «الفهود» نقاطه من 19 انتصاراً، و3 تعادلات، و4 هزائم، واحتل العين وصافة الأندية الأكثر حصداً لنقاط الشوط الثاني بجمعه 45 نقطة، وحصل عليها من 13 انتصاراً، و6 تعادلات، و7 هزائم.

وحل شباب الأهلي في المركز الثالث بجمعه 44 نقطة، تلاه الشارقة 41 نقطة، والوحدة 40 نقطة، والنصر 39 نقطة، وبني ياس 38 نقطة، والجزيرة 36 نقطة، والبطائح 36 نقطة، وعجمان 33 نقطة، والإمارات 23 نقطة، وخورفكان 22 نقطة، واتحاد كلباء 19 نقطة، وحتا 16 نقطة.

الأرض

كما بات الوصل أكثر فريق حصداً للنقاط على ملعبه في النسخة الأخيرة للدوري، بجمعه 32 نقطة من 10 انتصارات وتعادلين وخسارة، يليه شباب الأهلي في الوصافة وفي رصيده 31 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 22 نقطة، والنصر في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، ثم الشارقة والجزيرة، ولكل منهما 19 نقطة، وبني ياس 18 نقطة، والعين وخورفكان، ولكل منهما 17 نقطة، والبطائح 16 نقطة، وعجمان 15 نقطة، وكلباء 10 نقاط، والإمارات 8 نقاط، وحتا 4 نقاط.

وتصدر الوصل أيضاً قائمة الأندية الأكثر حصداً للنقاط خارج ملعبها برصيد 35 نقطة، جمعها من 11 انتصاراً وتعادلين، يليه العين في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، وشباب الأهلي ثالثاً برصيد 27 نقطة، والشارقة رابعاً برصيد 23 نقطة، ويأتي البطائح في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وخلفه الوحدة 20 نقطة، وعجمان 19 نقطة، والنصر 18 نقطة، والجزيرة وكلباء، ولكل منهما 16 نقطة، والإمارات 9 نقاط، وبني ياس 8 نقاط، ولكل من خورفكان وحتا 6 نقاط.

واعتلى الوصل كذلك قمة قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف من كرات ثابتة بإحراز 22 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن الوحدة في الوصافة، وبهدفين عن شباب الأهلي بالمركز الثالث، و8 أهداف عن الشارقة بالمركز الرابع.

الاستقرار

حل الوصل وصيفاً لقائمة الأندية الأكثر استقراراً على الصعيد الفني، بالاعتماد على 26 لاعباً طوال مشواره في دوري المحترفين، وبفارق لاعبين عن بني ياس متصدر القائمة، بينما يأتي في المركز الثالث كل من الجزيرة والنصر اللذين اعتمدا على 30 لاعباً، يليهما البطائح 31 لاعباً، وعجمان وخورفكان والشارقة، إذ اعتمد كل منها على 32 لاعباً، وشباب الأهلي 33 لاعباً، والوحدة 34 لاعباً، والإمارات 36، والعين 37، وحتا 39 لاعباً.

بينما جاء «الإمبراطور» خامس قائمة الأندية الأكثر لمساً للكرة بـ652 لمسة، يسبقه في المراكز من الأول إلى الرابع بالترتيب كل من الجزيرة 784 لمسة، وشباب الأهلي 765، والعين 760، والوحدة 674 لمسة، ويلي الوصل كل من الشارقة 630 لمسة، والنصر 602، وبني ياس وكلباء ولكل منهما 570 لمسة.

وتساوى الوصل مع النصر وعجمان في التواجد بالمركز السادس في قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف بلاعبين مختلفين، بعد تبادل 11 لاعباً تسجيل أهداف كل من الأندية الثلاثة، ويتصدر العين تلك القائمة بتبادل 18 لاعباً تسجيل أهدافه، يليه الجزيرة 16، وشباب الأهلي والشارقة، وكل منهما سجل أهدافه 14 لاعباً، وخورفكان 13، والوحدة والبطائح، وسجل لكل منهما 12 لاعباً، والإمارات 10، وحتا وكلباء، وأحرز 9 لاعبين أهداف كل منهما، وبني ياس 8 لاعبين.

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