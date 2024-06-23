ختام مميز لفانتاسي دوري المحترفين بإجمالي جوائز 62 ألف درهم

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

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أسدلت رابطة المحترفين، الستار على لعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، لموسم 2023-2024، التي تعد واحدة من مبادرات الرابطة، وتشهد إقبالاً متزايدًا من متابعي الدوري، حيث بلغ عدد مستخدمي فانتاسي الدوري هذا الموسم 9446 مستخدمًا.

وتصدّر لابا كودجو لاعب العين، قائمة أكثر اللاعبين اختيارًا من قبل مديري الفانتاسي، وبلغت نسبة اختياره 67.3%، ثم لاعب الوصل فابيو ليما، بنسبة اختيار 51.0%، وإريك جورجينس لاعب العين بنسبة اختبار 43.6% مقابل 39.2%، لمهاجم الجزيرة علي مبخوت.

فيما تصدر فابيو ليما قائمة أكثر اللاعبين جمعاً للنقاط طوال الموسم، برصيد 203 نقاط، يليه مهدي قايدي لاعب كلباء بـ159 نقطة، ثم نيكولاس خيمينيز بـ152 نقطة، وعمر خربين بـ139 نقطة، مقابل 134 نقطة للاعب شباب الأهلي محمد مؤنس دبور.

واستمرت السيطرة الوصلاوية على الأفضل، وتحصل خالد السناني على 104 نقاط، توجته كأكثر حارس مرمى جمعاً للنقاط، ونيسكينز كيبانو برصيد 129 نقطة كأكثر مدافع جمعاً للنقاط، وفابيو ليما بـ 203 نقاط كأكثر لاعب وسط جمعاً للنقاط، ثم عمر خربين برصيد 139 نقطة كأكثر المهاجمين جمعاً للنقاط.

وعلى صعيد التنافس بين مديري فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، الذي كان على أشده منذ بداية الموسم، بسبب استخدام عدد كبير منهم للخواص، ولكن سياسة النفس الطويل كانت سبباً في ترجيح الكفة لمن ظفروا بالمراكز الخمس، وتصدر المشهد أحمد حميد الهروش، وجمع 1926 نقطة، مستفيداً من المتابعة الدقيقة للتفاصيل، واستخدامه الموفق للخواص، بجانب التوقع الجيد لتأجيل المباريات والمباريات المزدوجة وهذه أهم الأسباب التي توجت مجهوده طوال العام بالمركز الأول.

وكان متصدر الترتيب العام، قد تحصل على 70+ نقطة في 14 جولة منها 100+ في 4 جولات، وعلى الرغم من أنه لم يوفق في استخدام خاصيتي دكة البدلاء ومضاعفة نقاط خط الهجوم فإنه استفاد وبشكل كبير من استخدامه الموفق لخاصية مضاعفة نقاط لاعبي خط الدفاع، حيث جمع 74 نقطة من المدافعين الخمس ليتحصل على مجموع 148 نقطة في تلك الجولة (الجولة 25) ساهمت بشكل كبير في زياده رصيده النقطي.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية، قد خصصت العديد من الجوائز للمشاركين، وبلغ إجمالي الجوائز الموسمية 62 ألف درهم، وسينال الفائز بالمركز الأول في نهاية الموسم مبلغ 10 آلاف درهم، والثاني مبلغ 5 آلاف درهم، والثالث مبلغ 3 آلاف درهم، والرابع والخامس قميص اللاعب المفضل + الكرة الرسمية للدوري لكل منهما.

وكانت الرابطة قد أعلنت جوائز الدور الأول حيث تحصل الفائز الأول على مبلغ 4 آلاف درهم و3 آلاف درهم للثاني وألفان للثالث، وإقامة فندقية للفائزين الرابع والخامس، كما أعلنت الفائزين بالدور الثاني، وتحصل الفائز الأول على مبلغ 4 آلاف درهم و3 آلاف للثاني وألفان للثالث، وإقامة فندقية للرابع والخامس.

فيما يتحصل الفائز الأول في كل جولة على مبلغ 500 درهم، بالإضافة لتذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات لحضور مباراة فريقه المفضل، ضمن جوائز اللعبة الأسبوعية بينما يتحصل الفائز الثاني على مبلغ 500 درهم، بشرط أن يكون كل منهما شارك في اللعبة في بداية الموسم أو قبل الأسبوع الفائز به بجولتين على الأقل، ولم يستخدما أيًّا من بطاقات التعزيز.

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