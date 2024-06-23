يوردانيسكو مدرب رومانيا يوضح حقيقة عرض «العنابي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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دخل إدوارد يوردانيسكو مدرب رومانيا، والذي يقود منتخب بلاده حالياً في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، ضمن دائرة اهتمامات الوحدة، بحسب وسائل إعلام رومانية.

وذكرت تقارير أن المدرب الروماني مطلوب في الوحدة، ويعد ضمن قائمة من المدربين وضعها العنابي على لائحته، من أجل التعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة «برو سبورت» الرومانية، أن يوردانيسكو هدف لأكثر من نادً، من بينها الوحدة وبانثيناكوس اليوناني، وذلك على لسان المدرب سوموديكا، الذي أعلن أن يوردانيسكو مطلوب في قلعة العنابي، بحسب معلوماته، في الوقت الذي طلب فيه المدرب من وسائل الإعلام عدم فتح الموضوع، عندما سئل عن الأمر في المؤتمر الصحافي قبل مباراة رومانيا وبلجيكا في «اليورو»، مطالباً بعدم مناقشة الأمر خلال مشاركة المنتخب في البطولة، وقال: «لا أملك عرضاً على الإطلاق، أتوسل إليكم، أرجو ألا نناقش هذا الأمر خلال وجودنا هنا، عندما نعود، سيكون لدينا الوقت لمناقشته، أركز على مبارياتنا في البطولة، وأفكاري تنصب على المنتخب فقط».

وأكدت الصحيفة أن عقد يوردانيسكو مع منتخب رومانيا، ينتهي بنهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية، ولكن الاتحاد الروماني لكرة القدم، يرغب في استمرار المدرب، وقدم له عرضاً للتمديد حتى عام 2026.

ويسعى الوحدة للتعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش، الذي عاد إلى عجمان، عقب نهاية مهمته مع العنابي، وتتويجه مع الفريق بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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