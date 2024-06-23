«أبيض الشباب» يستعد في الطائف لبطولة الديار العربية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، تحضيراته للمشاركة في بطولة الديار العربية، غرب آسيا الثالثة للشباب، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي للكرة خلال الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2024، بمشاركة 12 منتخباً، تم توزيعها على 3 مجموعات، ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث، بالإضافة لأفضل منتخب في المركز الثاني للدور نصف النهائي للبطولة.

ويؤدي «أبيض الشباب» تدريباته في مدينة الطائف، والتي غادر إليها، أمس، استعداداً للبطولة التي يستهلها بمواجهة منتخب البحرين الأربعاء المقبل، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم كذلك منتخبي سوريا وفلسطين.

بعثة

ضمت بعثة المنتخب 23 لاعباً، هم: نهيان مبارك الهلالي، حمد حسين المنهالي، يوسف أحمد المرزوقي «الجزيرة»، سيف عبيد الكعبي، سعيد عامر إبراهيم «الشارقة»، حمدان سعيد باسويدان، علي عبدالله الصفار، عبدالله حسن أحمد، غيث بدر سهيل، محمد فهد البناي، محمد جمعة المنصوري «شباب الأهلي»، سهيل عمر البلوشي، عامر أحمد الفارسي، عيد محمد الحمادي، حازم محمد «العين»، عبيد سالم بوسماح، مايد عادل خميس، عيسى عبدالله محمد «النصر»، أحمد ناصر العبيدلي، محمد ناصر العبيدلي، محمد عبدالسلام بوزيري، راشد عبدالله المزروعي، فيصل إسماعيل الفهيم «الوصل».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز