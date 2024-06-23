تغييرات في قائمة شباب الأهلي.. والمعسكر الخارجي بين 3 دول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يترقب شباب الأهلي، وصول مدربه الجديد لبدء الخطوات التنفيذية لبرنامج التحضير للموسم الجديد 2024 - 2025، مع وجود أكثر من ملف مهم على مائدة إدارة النادي، وفي انتظار المدير الفني الذي يخلف المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، وأبرز تلك الملفات تحديد مكان إقامة المعسكر الخارجي للفريق، مع توفير الإدارة 3 خيارات لترجيح أفضلها، وتتضمن إقامة مرحلة الإعداد الثانية في صربيا أو النمسا أو إسبانيا.

دعم

كما حددت إدارة النادي عدداً من صفقات الدعم لصفوف الفريق الأول سواء من اللاعبين المواطنين أو الأجانب أو المقيمين، إلى جانب تقييم المجموعة الحالية من «الفرسان»، والتي شهدت تجديد التعاقد لمدة موسم واحد من كل من وليد عباس ومحمد مرزوق، والأوزبكي عزيز غانييف، وينتظر تحديد القائمة رسمياً بعد الإعلان عن هوية المدرب الجديد، لأخذ رأيه في قائمة اللاعبين المتوقع أن تشهد تغييرات، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب بهدف زيادة قوة الفريق للمنافسة على ألقاب العديد من البطولات المحلية والخارجية، ومنها مواجهة سباهان الإيراني في الدور الأول من ملحق تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة، ويصعد الفائز منهما للقاء الغرافة القطري، ويتأهل الفائز لخوض مرحلة الدوري الذي يشارك فيه العين والوصل، فيما يحول مسار الخاسر للعب في دوري أبطال آسيا 2.

في حين، أجرت إدارة نادي شباب الأهلي تعديلاً على برنامج الإعداد للموسم المقبل، بعدما تم تحديد موعد تصفيات الملحق الآسيوي لتقام مبارياته خلال المدة من 6 إلى 13 أغسطس 2024، ليكون تجمع شباب الأهلي في الأول من يوليو القادم، لإجراء الفحوص الطبية للاعبين، وتنفيذ تدريبات خاصة لرفع مستوى اللياقة البدنية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوماً في مطلع الأسبوع الثاني، ويعود بعدها الفريق إلى دبي لاستكمال تحضيراته بمعسكر مفتوح، وربما يشهد البرنامج تعديلاً طفيفاً حسب وجهة نظر المدرب الجديد المتوقع التعاقد معه خلال الأيام القليلة القادمة.

تفاوض

بينما تقوم إدارة نادي شباب الأهلي حالياً، بالمفاضلة بين عدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق في الموسم القادم، بعد تعثر التفاوض مع الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي تلقى عرضاً مغرياً لتدريب «الفرسان»، لكنه فضل انتظار عرض للبقاء في أوروبا بناءً على نصيحة من المقربين إليه، وتوقف فكرة عودة البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الريان القطري، لقيادة شباب الأهلي، الذي حقق معه درع دوري أدنوك للمحترفين موسم 2022 - 2023، بسبب وجود شرط جزائي كبير في عقده مع الريان، في حين، ترددت أنباء أخرى، عن دخول الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي يقود منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، دائرة اهتمام شباب الأهلي، على أن يبدأ مهمته فور نهاية مشوار أوكرانيا في البطولة الأوروبية، مع العلم أنه مرتبط معها بعقد لتدريب منتخب بلاده حتى 2026، بعد رحيله عن العين في 2023، إذ تولى تدريب «الزعيم» من 2021 إلى 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي، نجح الموسم المنتهي، في تحقيق لقبي كأس السوبر للمحترفين على حساب الشارقة بالفوز 6 - 2، ودرع السوبر «الإماراتي – القطري» على حساب الدحيل بالفوز 2 - 1، فيما حل ثاني دوري أدنوك للمحترفين برصيد 58 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الوصل البطل، وخرج من ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي للمحترفين بخسارة مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام الوصل بنتيجة 2 - 6، وودع كأس صاحب السمو رئيس الدولة من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام الوصل بنتيجة 3 - 4.

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